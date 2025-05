3 buenos planes gastro para el finde: Taste-It, Taco Fest y Ruta Gastronómica DO Penedès

Nadie podrá decir que Barcelona es una ciudad poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación (la tercera es en Vilanova i la Geltrú).

Una edición anterior de Taste-It. / Alice Brazzit

Taste-It (Barcelona, 24 de mayo)

El festival de la gastronomía italiana Taste-It celebra su séptima edición el 24 de mayo en la terminal de Grimaldi Lines en el Port de Barcelona. De 12 del mediodía a 1 de la madrugada, se pueden probar platos de 'street food' que cuestan entre los 6 y los 9 euros y que están elaborados por 13 restauradores: Le Cucine Mandarosso, Bella Italia, Menudo Ba-bar, Can Sardi, Algrano, Raffaelli, Radici, Oì Má, Ostaia, Bocca di Bonifacio, Amore Mio, Una Pizza Food Truck, DelaCrem y La Pasticceria di Gracia). Ofrecen recetas regionales, platos inéditos en la ciudad y una muestra de las tendencias de la comida popular italiana. Habrá pasta, pizza, fritos, 'piadinas', helados artesanales y dulces típicos. En total, más de 20 platos salados y dulces que representan los sabores auténticos de casi todas las 20 regiones del país transalpino.

También hay talleres de pasta fresca (de 12.00 a 13.30 horas), de gastronomía italiana (14.30 a 16.00) y de ricota (de 17.00 a 18.30), y actuaciones musicales en vivo y 'sets' de 'djs'. La entrada es gratuita.

Taco Fest (Barcelona, hasta el 25 de mayo)

La tercera edición de Taco Fest, el festival que celebra la cultura del taco (sabores tradicionales, fusiones atrevidas, experiencias picantes), reúne en el INEFC de Montjuïc 18 taquerías locales que ofrecen más de 50 propuestas de tacos: Six Seis, Cococ, Corazón de Agave, Kiltro Restobar, La Adelita Botanero, La Curandera, Chamako, La Güerita Mexicana, La República del Taco, Casa Xica, Piel de Gallina, Machete, El Pinche Jerry, Piñata Cantina, Tacos El Veneno, The Fish & Chips Shop, Tope by The Hoxton Poblenou y Zero 20). Delacrem propone helados con temática mexicana.

Para animar el ambiente hay espectáculos de lucha libre, concursos en los que los participantes tendrán que probar tacos cada vez más picantes, mariachis en vivo, margaritas, micheladas y venta productos artesanales traídos directamente desde México. El viernes, está abierto de 19.00 a 1.00 horas; el sábado, de 12.00 a 1.00 y el domingo, de 12.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 3 euros.

Ruta Gastronómica DO Penedès (Vilanova i la Geltrú, hasta el 13 de junio)

La Ruta Gastronómica DO Penedès, que se celebra en Vilanova y la Geltrú, cuenta con la participación de 28 bodegas de esta denominación de origen catalana que se maridarán con los platos especialmente creados con productos de proximidad por 8 restaurantes emblemáticos de la capital del Garraf. Los vinos llegan de la mano de Alsina Sardà, Amat Montané, Avgvstvs Forvm, Aymar, Balta de Cela, Bertha, Bodegues Pinord, Bolet, Can Feixes, Can Lleó, Can Vallès, Capità Vidal, Celler Puig Batet, Estel d’Argent, Familia Torres, Finca La Font de Jui, Giró Ribot, J. Fortuny Fàbregas, Jané Ventura, Jean Leon, Juan Segura Pujadas, Mas del Vidre, Molí Parellada, Parés Baltà, Propietat d’Espiells, Ramon Canals, Torre del Veguer y U MES U. Durante las cenas, los elaboradores presentarán cada uno de los vinos que se prueben y acompañarán la degustación explicando su filosofía y forma de trabajar.

La ruta, que se ha iniciado el 22 de mayo con la cocina marinera y gastronómica del Miramar Beach Club, pasa por La Malaxica el 23 de mayo, un establecimiento dedicado a la cocina casera de estilo mediterráneo. El 29 de mayo será el turno de La Gambarrada, con una propuesta gastronómica muy original y desenfadada, con la gamba de Vilanova como protagonista. El 30 de mayo, Ceferino fusionará la cocina catalana y marinera con productos de temporada y de proximidad. En junio, el día 5, Genito, situado en el corazón de Vilanova i la Geltrú, ofrecerá sus tapas de alto valor gastronómico; el día 6 será el turno de L'Hac, que ofrece cocina de autor con productos de proximidad. La ruta también hará parada el día 12 en Taula 26, que combina el mar y la montaña. El 13 de junio finalizará en La Marabanda, consagrado a la alta cocina mediterránea frente al mar con productos de proximidad y creatividad. El precio de las cenas es de entre 50 y 65 € por persona dependiendo del restaurante.