Estos son los 5 mejores restaurantes de Badalona, según Tripadvisor

En Badalona hay 417 restaurantes. Centenares de opciones gastronómicas muy distintas para todos los gustos y momentos. Apostar por el típico bar de confianza es un valor seguro. Pero para aquellos que quieran descubrir nuevos lugares y experiencias culinarias, estos son los cinco mejores establecimientos de Badalona, según la valoración de los usuarios en la plataforma Tripadvisor.

El restaurante Tariq, especializado en cocina hindú, se ha convertido en el cuarto mejor restaurante de Badalona según Tripadvisor. "Es una de las cocinas más complejas y sabrosas, y la elaboración en Tariq no solo es absolutamente fiel y muy cuidada, el servicio y la "puesta en escena" es excelente. Badalona debería tener más propuestas como ésta", describe un cliente.

"Probamos varios platos y todos muy auténticos. Es lo mejor que he encontrado en Barcelona/alrededores y vale la pena desplazarse hasta Badalona", asegura otro comensal. "Soy un fan de la comida hindú, y he estado en diferentes países y puedo decir, que es el mejor pollo al curry que jamás me he comido, además de sus otros platos que son de nivel", añade otro usuario.