"Exquisito": la mejor pastelería de Igualada, según Google

No existen los grises cuando se trata de postres. Los amantes y los detractores de los dulces no son capaces de encontrar un punto en común. O los amas o los odias. Pero una pastelería de Igualada ha conseguido instalarse en el municipio y encontrar elogios hasta en los difamadores del último plato.

La pastelería Targarona se ha consolidado como uno de los mejores establecimientos de Igualada. "Me da rabia poner este comentario porque no quiero atraer a mucha gente a esta pastelería. No soy muy de dulces. Pero aquí los pasteles, los merengues, turrones, bollería... todo me encanta", escribe una comensal.

Este tradicional local de Igualada ha logrado deshacerse de la competencia. "En mi opinión la mejor Pastelería de Igualada, hacen unos pasteles, tartas y pastas exquisitos. Conserva el aire de antaño y la calidad es excelente", afirma un cliente en Tripadvisor.

La multitud de opciones -incluso para diabéticos- les ha convertido en la primera alternativa de los locales. "Merece la pena probar cualquiera de sus elaboraciones, sus pasteles, su inigualable croissant de tiramisú... Un regalo al lado de casa para todos los igualadinos y una visita obligada para cualquiera que esté de paso por nuestra ciudad", aseguran. "Auténtica pastelería tradicional artesana, vale la pena romper la dieta para probar uno de sus pasteles, todos excelentes"

"Nada más entrar te das cuenta de que te encuentras en un lugar especial. Se mima el detalle en los diferentes dulces que proponen. Mucha variedad donde escoger. Sin duda, la parada de postres más variada, más elaborada y de más calidad de Igualada", recoge otro comensal. "Recomendable al 100%. Es la pastelería más creativa que conozco. Te hace cerrar los ojos y viajar con sus sabores".

"Los croissants son de los mejores que hemos probado. Los pasteles son por el momento los mejores de Igualada tanto por el sabor como por la presentación", afirma un cliente. Si estas haciendo dieta no vayas, ya que no podrás resistirte. Si encargas un pastel para alguna celebración, escojas lo que escojas no fallaras"

Horarios y precios

Esta pastelería se instaló en Igualada en 1929 y se ha afincado como la opción favorita del público. Ubicada en la calle Roser 17, el 'chef' Josep M Guash ha conquistado a sus clientes con propuestas creativas y con un sabor único. Ha recibido varios galardones en los últimos años: Maestro artesano alimentario, Premio Innovación y 'Fava d'Or'. Este establecimiento abre de martes a sábado de 8:15 a 14 horas y de 16:45 a 20:30, y el domingo solo en turno de mañana.