3 buenos planes gastro para el finde: un mercadillo gurmet y dos ferias cerveceras

Nadie podrá decir que Barcelona es una ciudad poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación. Una de ellas, en la vecina L'Hospitalet de Llobregat.

All Those Food Market (Barcelona, 26 y 27 de abril)

All Those Food Market regresa al Moll de la Fusta de Barcelona con su selección de artesanos, productores y cocineros. Más de 50 emprendedores gastronómicos se darán cita frente al mar: los aceites de oliva virgen extra de Anècdota, los chocolates 'bean-to-bar' de Kina Chocolates, las salsas picantes de Quins Pebrots, el licor Pedraforca elaborado con endrinas salvajes, el 'wasabi' fresco local de Yamaaoi Wasabi o las cremas de frutos secos de The Buttery se darán a probar en una feria en la que también habrá menaje y productos para el hogar (cuchillos artesanales de Pallarès Solsona y Bruto Hermanos, platos de piedra de Platd...).

También habrá libros gastronómicos (de la editorial Cinco Tintas), Numerosos restaurantes participan en el evento: Bar Bocata (tortillas), Clara (cocina catalana moderna), Casa Costa (marinera), Mula Bar (griega), Bien Kebab (kebab), Casa Xica (asiática), Warike (peruano), Asa (asados), La Cachapera (cachapas). Habrá helados de Delacrem, hojaldres de Morreig y pastelería vegana de Tonka.

Para beber, cafés de especialidad de Nomad Coffee, tés de Req Matcha, aperitivos con Aperol y Crodino, cervezas artesanas de Garage Beer Co, Caravelle y La Pirata, y vinos de mínima intervención de Finca Parera, Oriol Artigas, Marta Clot y Cyclic. El festival también contará con un taller sobre café, una cata de chocolates y actividades infantiles. Las entradas cuestan 5 euros.

Biergarten en el Poble Espanyol (hasta el 27 de abril y del 30 de abril al 4 de mayo)

El Poble Espanyol acoge una nueva edición de San Miguel Biergarten, donde se puede disfrutar de 22 tipos de cervezas (tanto de barril como de botella, sin alcohol y sin gluten), talleres, degustaciones, música en directo, sesiones de 'dj', concursos, juegos y una oferta gastronómica de inspiración bávara como fránkfurts, 'bratwursts', 'pikantwursts', 'cervela',, ensalada 'kartoffel', 'currywurst' y 'bretzels'. También hay propuestas veganas y platos adaptados para los niños.

El viernes, 25 de abril, y el sábado 3 de mayo, a las 22.00 horas, se repartirán 400 cartulinas a los asistentes para participar en un bingo musical, cuyos premios serán sombreros, camisetas, consumiciones y tocadiscos. También habrá concursos de disfraces los sábados 26 de abril (hay que ir disfrazados de deportistas) y 3 de mayo (la temática girará en torno al mundo veraniego con el día playero); ambas jornadas contarán con obsequios para todas las personas que participen disfrazadas.

El acceso es gratuito para los residentes en Catalunya, con aforo limitado, que se completará por orden de llegada y requerirá la descarga de la entrada anticipada. La compra previa de alguno de los menús garantiza el acceso a la fiesta y ya está disponible online en www.poble-espanyol.com o en www.biergartenbcn.com.

Una edición anterior de la Feria de Cerveza Artesana de L’Hospitalet. / El Periódico

Feria de Cerveza Artesana de L’Hospitalet (hasta el 27 de abril)

La décima edición de la Feria de Cerveza Artesana de L’Hospitalet (plaza de Lluís Companys, acceso gratuito) llega con una oferta de más de 200 cervezas artesanas, 75 tiradores, cinco 'food trucks' con comida del mundo y una programación musical en directo. Las cerveceras que este año cuentan con carpa propia serán Newaza Beer, Orient Street, Hoppit, Cornèlia, L'Estupenda, Senglaris, Brebel, La Calavera, BierBoi, Flybrew, Menno Olivier Brewing. También la firma de promoción y venta de cervezas belgas Lambicus tiene un espacio propio con 25 tiradores de los que saldrán tragos de De Koperen Markies, Kluiz, Brouwerij De Ryck, Chouffe, Brasserie Lupulus, De Halve Maan, Brasserie de Cazeau, La Marlouf, De Dochter van de Korenaar, Blaugies, Brussels Beer Project, REC Brew, Tibidabo Brewing, Cierzo y Ogham.

Para comer, la oferta The Big Whim, con hamburguesas artesanas de pollo, ternera ecológica y opciones veganas; Una Pizza, con pizzas frescas hechas a mano; Samui-Pur Thai, con cocina tailandesa; La Frite, con patatas fritas belgas; y Coffee Move it, con café de especialidad y dulces.