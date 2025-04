Y los primeros Roca Awards son para...: Pescaderías Coruñesas, Marina Monsonís, Jill Norman, Lakshmi Aguirre, Roger Ortuño y Josep Amorós

La primera edición de los Roca Awards, los premios de literatura gastronómica apadrinados por El Celler de Can Roca que distinguen obras publicadas, manuscritos inéditos y trabajos periodísticos en el ámbito nacional e internacional, ya tienen ganadores. Una gala celebrada en Esperit Roca ha servido para dar a conocer a los galardonados de estas distinciones que aspiran a convertirse en el referente global.

El premio a la Mejor Obra en Castellano ha sido para 'Agallas', de Pescaderías Coruñesas (Planeta Gastro), que, según el jurado, "resalta la excelencia en la narrativa gastronómica en español, destacándose por su enfoque único y su profundo vínculo con el mar y la cocina". La Mejor Obra en Catalán ha sido 'Mare mar', de Marina Monsonís (Ara Llibres), "una obra que sobresale por su conexión con la cocina marinera, la historia del barrio de la Barceloneta y el Mediterráneo". Y la mejor en inglés, 'The English Table. Our food through the ages', de Jill Norman (Reaktion Books), un recorrido detallado por la historia culinaria británica. Todas ellas han sido recompensadas con 7.000 euros.

La conexión entre la gastronomías japonesa y la mediterránea

El premio al Mejor Artículo de Prensa sobre Gastronomía ha sido para 'Rocío, tapas y sushi o el silencio del itamae', de Lakshmi Aguirre ('7 Caníbales'), un artículo que explora la conexión entre la gastronomía japonesa y mediterránea, a través de un viaje culinario junto a uno de los mejores chefs de 'sushi' de España. Se lleva 1.500 euros.

Y 3.000 en embolsan los autores de dos obras inéditas que verán la luz de la mano de la editorial Abacus Futur. En castellano, la ganadora es 'El libro del sake', de Roger Ortuño, que ofrece una visión profunda sobre esta emblemática bebida japonesa. En catalán, el galardón se lo ha llevado 'Menú degustació', de Josep Amorós, que promete una mirada singular a la cocina desde una narrativa íntima.

Los ganadores han sido reconocidos durante una gala a la que han asistido personalidades del mundo de la gastronomía, escritores y periodistas, así como la mayoría de los miembros de los jurados de cada premio, entre los que se encuentran Luis Suárez de Lezo (presidente de la Real Academia de Gastronomía), Matt Goulding (escritor gastronómico), Bill Buford (escritor y periodista de 'New Yorker') y Pau Arenós (director de 'Cata Mayor', el canal gastronómico de Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO).