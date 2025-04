Un bar de vinos con el 'steak tartar' como estrella (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Vinos, tapas y 'steak tartar' en el nuevo Steak & Wine Bar de Sintonia, en el Hotel Gallery de Barcelona. / El Periódico

Un bar de vinos con el 'steak tartar' como estrella

Sintonia, en el Hotel Gallery, estrena nuevo Steak & Wine Bar, dedicado a su plato estrella: el 'steak tartar', del que ha vendido 25.000 unidades. El tartar (en 'brioche') se suma a una selección de tapas clásicas, frías y calientes, que se pueden maridar con una cincuentena de vinos catalanes de gama media que irán cambiando regularmente. El nuevo espacio (la barra, la zona de bar y a la terraza junto a los jardines del Palau Robert) y su propuesta gastronómica pretende dar respuesta a las horas previas a la comida o la cena a quien quiere picar algo de forma improvisada. Además, cada primer jueves del mes celebrará una cata de vinos con un elaborador diferente, guiada por un representante de la bodega y por Julià Duque, 'maître' y responsable de la bodega Steak & Wine Bar. Entre las primeras catas destacan Martina Pariente, Terroir al Límit y Olivardots, entre otros proyectos.

La Acadèmia Catalana de Gastronomia nombra Académico de Honor al historiador Paul Freedman

La Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha investido como Académico de Honor a Paul Freedman por su vinculación con la historia de la gastronomía catalana. Este catedrático de Historia de la Universidad de Yale está especializado en historia social medieval, historia de Catalunya, estudios comparativos del campesinado, comercio de productos de lujo e historia de la cocina. Una beca predoctoral le permitió trabajar en archivos de Catalunya enfocando su trabajo en la historia del campesinado medieval; el libro 'The Diocese of Vic: Tradition and Regeneration in Medieval Catalonia' es la versión publicada de su tesis. Desde 1996 es miembro correspondiente de la Sección Histórico-Arqueológica del Institut d'Estudis Catalans y desde 2005, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Las ilustraciones de las cervezas de la colección 'Brindem pels nostres barris' de Moritz. / El Periódico

Cervezas que homenajean los distritos de Barcelona

Moritz ha creado una colección 'Brindem pels nostres barris', compuesta por 10 botellas ilustradas que homenajean a otros tantos distritos de Barcelona. En ellas se retratan símbolos, rincones y paisajes emblemáticos de cada uno de ellos. Las etiquetas han sido diseñadas por el artista barcelonés Medina Òscar:. “Hemos intentado mostrar la Barcelona singular, la que celebra en los espacios cotidianos, y también evitar la postal canónica ajena al ciudadano”, explica el autor. Los 10 diseños podrán verse repartidos en cada uno de los distritos, tanto en espacios exteriores como en la red de metro, contando con el largo pasillo del de paseo de Gràcia, donde 60 metros de su longitud se convertirán en una galería urbana de dichas ilustraciones. Además, Moritz ha creado una colección de mercadotecnia inspirada en esta edición especial que se podrá encontrar en la Moritz Store y el 'e-commerce' de la marca.