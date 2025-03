Bendito Tupper: las fiambreras con toques asiáticos que prepara una expublicista apasionada de la cocina

Bendito máster de crecimiento personal y liderazgo al que asistió Núria Arnau hace casi 15 años. Había estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y llevaba dos años y medio trabajando como directora de cuentas en una agencia... "pero no disfrutaba".

"Hice clic. Más que un máster, fue una terapia", recuerda. "Me di cuenta de que esta vida es para disfrutarla y de que tenía que hacer lo que me gustaba". Y lo que le gustaba era cocinar, pero por su cabeza no pasaba aún la idea de dedicarse profesionalmente a los fogones. Lo primero que hizo fue llenar una maleta y largarse de viaje sin billete de vuelta, dejando patidifuso -y solo- a su pareja de entonces (y de ahora), el cocinero Jaime Santianes (Molino de Pez, Fismuler).

Fueron 10 meses sin rumbo ni destino fijo por Tailandia, Laos, Camboya, Australia, Nueva Zelanda... Fue en estos dos últimos países, donde cocinaba en casas a cambio de un techo y comida, cuando lo vio claro: se iba a dedicar a cocinar a domicilio.

Varios de los platos de Bendito Tupper. / Anna Mas

Al volver, el paciente Santianes la recibió con los brazos abiertos, primero, y con la boca abierta, después, al escuchar su deseo. "¡Pero si tú no eres cocinera!". A Arnau eso no le importaba lo más mínimo: "Tenía ilusión y nadie me podía parar". Y nadie, ni siquiera su pareja, pudo detenerla. De hecho, al no poder con su testadurez, se unió a ella y hoy en día son socios de Bendito Tupper, la empresa con la que sirve a domicilio platos caseros mediterráneos con toques asiáticos (o con fusión total).

Pero antes de eso y después de aterrizar, Arnau montó Amor Cuinat, la empresa con la que ofrecía sus servicios como chef en casas particulares. Llegaba con su carro de la compra y cocinaba 'in situ'. El negocio funcionó, incluso le pedían que hiciera caterings y alguna empresa le encargó la elaboración de vídeorecetas. Hasta que llegó la pandemia.

Tienda-obrador en Badalona

"Vi claro que el futuro pasaba por preparar táperes porque algunos clientes ya me los habían pedido". Y ahí está la publicista aficionada a la cocina, mano a mano con Santianes y otra chef, Estela Potas, en una tienda-obrador en Badalona (calle de Lizst, 30) en la que elaboran las fiambreras termoselladas que envían a todos los rincones de España a precios que no superan los 10 euros la unidad.

Núria Arnau, con uno de los platos de Bendito Tupper. / Anna Mas

Cada semana proponen 10 recetas que se calientan en cuestión de segundos en una sartén o en el microondas. Ejemplos: verduras asadas con huevo y boniato; potaje de alubias blancas con verduras; arroz integral salteado con verduras, setas y jengibre; 'trinxat' de patata, coliflor, jamón y setas; espinacas a la catalana con bechamel; gallineta con verduras y patatas; pasta Alfredo de calabaza con huevo; calamares en salsa de chocolate; pollo al limón con verduras y boniato; ternera guisada con patatas...

Suscripción semanal

Son caseras, saludables, equilibradas, y pueden encargarse por separado o a través de una suscripción semanal (de 5, 10 o 20 platos). "Las hacemos una por una, lo nuestro es artesanía total. Y con mucho cariño, mucha pasión, mucho amor", proclama Arnau, que se lo pasa "muy bien" con este trabajo.

Como buena publicista que es, obsequia a los nuevos clientes con unos bizcochitos (de coco sin lactosa, de cacao y boniato...) y ha lanzado el Kit Baby, pensado para parejas que acaban de tener descendencia. "Es un regalazo para los padres: 14 táperes, todos congelables. ¿Sabes lo que es acabar de dar a luz a un bebé y tener el plato en la mesa ya listo para comer?".

Si hay algo que la hace feliz es que, además de disfrutar trabajando, tiene clientes desde hace años que no se cansan de sus fiambreras. "Será porque el menú cambia cada semana...", barrunta Arnau. También porque sus platos son tan ricos y ahorran tanto trabajo en casa. Por eso son benditos.

