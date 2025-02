Un festival en Barcelona con las mejores coctelerías del mundo (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Paradiso Cocktail Fest reunirá las mejores coctelerías del mundo

El próximo 30 de marzo, Barcelona se convertirá en el epicentro mundial de la coctelería con la cuarta edición del Paradiso Cocktail Fest en Palo Alto (Poblenou). En esta cita se podrán probar creaciones de algunos de los establecimientos más prestigiosos del mundo, como Bar Leone (Hong Kong, segundo en la lista de 50 World's Best Bars), Zest (Seúl, noveno), Paradiso (Barcelona, 10º), The Cambridge Public House (París, 19º), Panda and Sons (Edimburgo, 30º) y Röda Huset (Estocolmo, 45º), entre otros. Además, habrá 'food trucks' con comida ecológica como, Lulu & Flynn y Nomad Coffee, puestos de productos de marcas artesanales y 'ecofriendly', y música de 'disc jockeys' como DJ Coco (el encargado de cerrar cada año el festival Primavera Sound), Miqui Puig (exlíder de Los Sencillos y jurado en los concursos de televisión 'Factor X' y 'Got Talent') y Pau Roca. En el evento también habrá sesiones y charlas en las que se abordarán problemáticas relacionadas con la sostenibilidad y otros retos del mundo de la coctelería, como la manera reducir el desperdicio y fomentar la creatividad, la relación entre la agricultura responsable y la coctelería sostenible y el impacto ambiental del hielo y el vidrio.

Vegetales ecológicos fermentados (Komvida Kombucha y Ferment Art). / El Periódico

Un festival consagrado a la fermentación tomará la Nau Bostik en marzo

FRMNT, el Festival de Fermentación de Barcelona, celebrará en la Nau Bostik de La Sagrera, los días 15 y 16 de marzo, una edición muy especial: la primera que se celebra abierta y gratuita para todos los públicos (excepto las actividades), con un gran abanico de propuestas, expertos e invitados de honor, así como un mercadillo, catas, maridajes, ponencias, talleres... El encuentro, impulsado por Henk Cortier, de Lambicus, y Xavier Ramon, de Ferment Project, llega después de cuatro ediciones celebradas en 'petit comité' solo con actividades en el Lambicus Bar. FRMNT pretende transmitir la pasión por los fermentados, divulgar conocimiento y dar a conocer sus beneficios de técnica milenaria de conservación de los alimentos, crear comunidad, sinergias y 'networking'; y potenciar este sector. Se podrá probar cerveza con y sin alcohol, 'kombucha', 'miso', 'kimchi', kéfir de agua, lactofermentados, sidra, vinos naturales, vegetales fermantados, 'cheesecakes', helados, vinagres y vinos de firmas como Jon Cake, Delacrem, LOV Ferments, Kewater Drinks, Hope Nature Vinegar, Brebel Beer, Lambicus, Garage Bar, Sidra L’Applana, Hope Nature Vinagres, Beber Sin y Ferment9.

El heladero Massimo Pignata (Delacrem) será uno de los participantes en 'Todo el saber, todo el sabor'. / Delacrem

Charlas gratuitas con 'cracks' de la gastronomía en la librería Alibri

Larousse Editorial y la librería Alibri han montado unas charlas gastronómicas bajo el lema 'Todo el saber, todo el sabor'. Se llevarán a cabo en su librería ubicada en la calle de Balmes, 26, serán mensuales, gratuitas y tendrán como colofón una copa de cava para los asistentes. Destacados profesionales del sector compartirán sus experiencias y conocimientos en estos encuentros, que comenzarán a las 18.30 horas. El 25 de febrero se hablará de cocina catalana con el cocinero Xesco Bueno y el historiador, diseñador alimentario y diseñador gráfico Sergi Freixes. El 25 de marzo intervendrán el heladero Massimo Pignata (Delacrem) y el panadero Daniel Jordà (Panes creativos). El 29 de abril, la cocinera mexicana Sue Chávez y la divulgadora de origen indio Anjalina Chugani explorarán las similitudes y diferencias entre sus cocinas y la catalana, así como los ingredientes que se pueden utilizar para experimentar en casa. También habrá charlas el 27 de mayo y 17 de junio, que contarán con la participación del experto pastelero vegano Toni Rodríguez.