La cocina se viste de gala en la gran fiesta gastronómica de los premios Cata Mayor

“No son unos premios, es una fiesta”, ha exclamado el actor Carles Sans, conductor de la gala de entrega de galardones de Cata Mayor, el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, antes de animar a todos los asistentes a bailar una conga. Suscriptores de EL PERIÓDICO, chefs de estrella Michelin y representantes de la política, la empresa y la cultura no se han levantado al ritmo de la música, pero sí que se han dado cita este lunes por la tarde en la sala Tete Montoliu del Auditori de Barcelona para celebrar la gastronomía.

“Es el segundo año que vengo. El año pasado ya estuvimos en los premios y nos gustó mucho”, ha declarado una lectora de EL PERIÓDICO a la entrada de la gala, donde han podido disfrutar de varios quioscos con comida y bebida de Familia Torres (vinos), Royal Bliss (tónicas), Vermood ('vermujito'), Baluard (pan), Frit Ravich (patatas fritas, 'snacks' y frutos secos), La Jabugueña (jamones, paletas y embutidos) y Catànies Cudié (bombones). “Nos gusta leer las críticas de gastronomía para poder descubrir lugares donde ir”, ha asegurado otra suscriptora del diario, que todavía no ha podido asistir a Kresala, el restaurante premiado en esta edición, pero que no descarta probarlo en los próximos días.

Amantes de la gastronomía

El primero en llegar a la celebración, que se ha acercado al evento minutos antes de que abrieran las puertas, ha sido Ferran Adrià. Por allí ya estaba Carles Sans, actor cofundador de la compañía de teatro Tricicle y colaborador de EL PERIÓDICO, que se preparaba, con nervios, para un papel que no tenía muy por la mano. “Este tipo de actos me ponen más nervioso que la función del teatro. El teatro lo tengo controlado, estos actos no. El público es mucho más difícil”, ha explicado el cómico poco antes de salir al escenario.

Sans se declara un “gran comedor” que sigue las recomendaciones de Pau Arenós, los artículos de Cata Mayor, las guías de restauración y las redes sociales. De hecho, algo que no sabe mucha gente es que tiene un grupo gastronómico junto a Carles Gaig (Gaig Barcelona) y Nandu Jubany (Can Jubany), los dos presentes en la velada, así como otras personalidades, que se hacen llamar los ‘16 fetges’. “Nos encontramos una vez al mes en un espacio que tenemos e invitamos a un cocinero para que nos prepare un menú. Han pasado por ahí todos los grandes restauradores de Barcelona”, ha confesado.

Invitados a la gala

Durante la tarde han pasado por el ‘photocall’ los grandes nombres de la cocina catalana, así como los ganadores de la noche. Los responsables de Kresala han recogido el galardón como el mejor restaurante abierto en 2024 en Barcelona según los lectores. Por su parte, Carme Ruscalleda ha entregado la distinción a la Leyenda Gastronómica a Alfred Romagosa y se ha reconocido como Mejor Empresa Artesana a Formatges Muntanyola, ambos a criterio de un jurado de expertos.

Los galardonados en los Premios Cata Mayor: Formatges Muntanyola, Premio a la Mejor Empresa Artesana; Kresala, Premio al Mejor Restaurante Abierto en Barcelona en 2024 y Alfred Romagosa, Premio a la Leyenda Gastronómica. / ZOWY VOETEN

Además de los chefs de estrella Michelin, a la cita también han asistido numerosos representantes de la política, la empresa y la cultura. No se han perdido la fiesta, Daniel Sirera, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona; Elisabet Valls, directora general de difusión de la Generalitat de Catalunya; Francina Vila Valls, regidora del ayuntamiento de Barcelona; Antoni Fitó, de la Cambra de Comerç de Barcelona; Hu Aimin y Yu Pei, del Consulado General de China en Barcelona; Mireia Torres, de Bodegas Torres; Clara Carbonell y Guillermo Massana, del Ayuntamiento de Castelldefels; Carlota Pi, co-founder y presidenta ejecutiva de HolaLuz; Ana María Martínez y Anna Álvarez, del área de desarrollo económico y turismo de la Diputació de Barcelona, Víctor Herrero y Jesús Osuna, de Coca-Cola, y Carles Vilarrubí, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia, entre muchos otros.

Ejerciendo de anfitriones, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Susana Moll, consejera de Prensa Ibérica; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Félix Noguera, director general de Prensa Ibérica Catalunya; Joan Vehils, director del diario SPORT, y Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prenca Ibérica.