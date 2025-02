"¡Es una artista!": una de las pastelerías de L'Hospitalet con mejores reseñas en Google

L'Hospitalet del Llobregat quizá no destaca por su cultura pastelera, pero no significa que no tenga verdaderas joyas ocultas de dicho sector entre sus calles. Como siempre, Google tiene la respuesta a todo, y así hemos descubierto una de las pastelerías mejor valoradas del municipio catalán.

En l'Hospitalet se encuentran varias pastelerías con muy buena puntuación. Uno de los establecimientos más bien valorados, con 4,8 estrellas (sobre 5) es la pastelería 'Sweet & Cake by Irina'; que se caracteriza por sus tartas personalizadas por encargo, además de repostería y otros servicios interesantes.

'Sweet & Cake by Irina'

"¡Hola! Soy Irina Timofeeva y soy pastelera. Hace ya más de cinco años que me dedico a endulzar los días especiales de mis clientes con mis ricas tartas", se presenta la dueña del local a través de su página web. Es también allí donde descubrimos los diferentes servicios que presenta la adorable pastelería.

Primero, el más evidente: preparación de tartas para cualquier ocasión. "Hago todo tipo de tartas", explica Irina en el portal, "si quieres celebrar tu cumpleaños o el de algún amigo o ser querido, tienes una fiesta de fin de curso o simplemente te apetece una tarta para cualquier día especial".

Amplia oferta y servicios

Sus preparaciones, además, no tienen límites. "Desde tartas sencillas hasta mesas dulces", en 'Sweet & Cake' se atreven con prácticamente cualquier tipo de elaboración. Entre sus preparaciones más comunes destacan:

Tartas personalizadas

'Cupcakes'

Galletas

Turrones

'Cheescake' (tarta de queso)

Panetones

Roscones de Reyes

'Cakesicles' (bizcochos que imitan helados)

Volovanes

'Brownies'

Cocas

Monas

Tartaletas

Panellets

Efectivamente, no puede ser más completo, ¿o sí? Lo mejor viene con los demás servicios que se suman a la lista. En 'Sweet & Cake' también imparten cursos de repostería y, además, tienen a la venta una amplia gama de artículos y productos útiles para los procesos de elaboración y presentación.

Elogios de clientes

En las reseñas de Google, rozando las cinco estrellas, se posiciona como la mejor pastelería de l'Hospitalet del Llobregat. Allí, sus clientes habituales o puntuales han dejado unas opiniones completas y mucho más que satisfactorias: brillantes.

"Los mejores pasteles que he comido, muy recomendables, los hace geniales... Felicidades", asegura Nuria.

"Creo que las fotos lo dicen todo. ¡Nos encantan los pasteles de Irina! Es profesional y super amable. ¡100% recomendada!", comenta una usuaria adjuntando unas imágenes que muestran las originales e impolutas tartas encargadas en 'Sweet & Cake'.

"Estoy super agradecida a Irina por el pastel que hizo para el bautizo de mi hijo. Le expliqué como lo quería y me acabo sorprendiendo para bien. Aparte de precioso estaba super bueno. La recomiendo sin duda, al 100%, voy a volver a repetir", confiesa otra persona, a lo que un usuario añade que la maestra repostera "es una artista".

Horarios y ubicación

Aquellos que deseen solicitar algunos de sus servicios no tienen más que presentarse en la misma pastelería y hacer el encargo, o bien contactar con Irina a través del correo, la página web, el teléfono o las redes sociales.

Si, en cambio, prefieres hacer el trámite en persona, pudiendo apreciar en directo alguno de sus trabajos e inspirarte, puedes encontrar el establecimiento de 'Sweet & Cake by Irina' en el número 49 del Carrer Rosselló (Hospitalet del Llobregat, Barcelona).

El horario de apertura es el siguiente: