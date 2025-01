Para comer la pizza como un verdadero italiano debes cortarla así

Incontables veces son las que nos levantamos de comer y tenemos una mancha en la ropa, o queremos comer alguna cosa y acabamos desmontando el plato entero por culpa de no haberlo cortado bien desde el principio.

Y la verdad es que hay momentos en los que me duele ver cómo la gente corta y come la pizza. Aunque contra gustos no hay disputas, lo cierto es que la experiencia de comer una pizza mejora exponencialmente si la cortas y comes correctamente. Obviamente, lo importante siguen siendo los ingredientes y el resultado final de hacerla, pero hay unos pasos que mejoran el disfrute.

Cómo cortar la pizza

Para disfrutar totalmente de la pizza, y sobre todo del estilo napolitano de pizza al que estoy acostumbrado, la sencillez es primordial: menos es más. Menos cortes ofrecen mejor experiencia. Digo esto porque en el estilo mediterráneo e, incluso, el estilo romano de la pizza, cortarla en octavos es de lo más normal por las características de la masa: más crujiente, más dura, no se dobla. En cambio, lo que favorece al estilo de pizza originario de la ciudad de Nápoles es cortar la pizza en cuatro partes.

De esta forma, al coger un trozo, lo doblamos, ningún ingrediente se nos cae y evitamos manchas innecesarias. Repetimos: cuatro trozos, agarramos uno, lo doblamos por la mitad y directo a la boca. Este método también funciona para las pizzas romanas y mediterráneas, que además llevan una gran cantidad de ingredientes que, en muchas ocasiones, acaban por encima del plato.

Con qué utensilio

Aunque es cómodo y práctico, y al contrario de lo que creemos, el cortador circular de pizza no es la herramienta más funcional de todas. Su movimiento -adelante y atrás continuadamente- acostumbra a arrastrar los ingredientes por encima de la pizza, cosa que le da un aspecto pobre y desbalancea el equilibrio de sabores dentro de la misma.

El mejor método para cortar nuestra pizza en 4 porciones es el cuchillo -de sierra- y el tenedor. Como curiosidad, hay un cuchillo que se usa de manera generalizada en restaurantes especializados en pizza que parece que esté roto, porque le falta la mitad de la hoja.

Este cuchillo a medias es ideal para cortar la pizza, porque el corte en todo momento se realiza con toda la sierra.