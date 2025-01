El ingrediente que como maestro pizzaiolo nunca usaría en mi pizza

Una base de pizza o un panetto (como le llaman los italianos a la masa de pizza) recién estirado se convierte automáticamente en un lienzo en blanco en el que el pizzaiolo debe reflexionar que combinación va a escoger para completar su pizza.

Los debates sobre ingredientes que pueden ir o no sobre una pizza son interminables y como reza el dicho, 'para gustos los colores'. Aun así, a lo largo de mi camino en este mundo, he podido comprobar que no todas las combinaciones son adecuadas y no todas las recetas que se encuentran en internet vale la pena probarlas.

El gran debate

Existe una guerra abierta sobre un ingrediente en concreto. La mayor batalla que se lucha en el mundo de la pizza enfrenta a dos grandes grupos: los partidarios de la piña en la pizza y los detractores de esta, que reniegan de esta fruta como ingrediente.

Aunque este debate es habitual en las redes sociales y es un cliché cuando se habla de esta comida italiana, pocos se dignan a hacer su propio trabajo de campo y se dedican a hablar por hablar.

Sin ir más lejos, el mundialmente conocido pizzaiolo Gino Sorbillo, con restaurantes por toda Italia e incluso con sedes internacionales, tiene en su carta una pizza con piña. A mi parecer, si un pizzero napolitano de tercera generación, con tradición familiar que se remonta al 1930, decide que en su carta puede tener una pizza con piña, debe de ser porque el uso de este producto no es tan descabellado.

Los límites existen

Aunque las posibilidades son múltiples, sí hay líneas rojas que no se deben cruzar nunca. Por eso considero que hay un ingrediente que como pizzaiolo no usaría jamás en una pizza: la pera.

En las cartas de las pizzerías cada vez más nos encontramos con pizzas que llevan esta fruta, ya sea combinada con jamón, con gorgonzola o con nueces.

El principal inconveniente de la pera es que es un fruto con un gran contenido en agua y con un dulzor extremo, que choca frontalmente con lo que da sentido a la pizza: sabores sencillos, de naturaleza más salada y sin ingredientes que sobresalgan sobre el conjunto.

El uso de la pera contradice todos los principios de la pizza. Por eso que no forma parte del abanico de ingredientes que usamos los pizzaioli.