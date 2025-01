El extraordinario caso de Raúl Bernal, el pastelero campeón de La Paca

El mejor bombón de España de 2023 puede que fuera también el más épico porque su creador, Raúl Bernal, lo preparó a contrarreloj el día de su cumpleaños. Una elaboración tan extraordinaria como casi todo en la trayectoria profesional de su autor: comenzó sin vocación por el oficio, se convirtió en profesor de pastelería nada más acabar sus estudios, no tenía ni idea de cómo hacer un cruasán poco antes de ofrecer uno de lo mejores catálogos de bollería del país...

Y además ostenta los títulos de mejor chocolatero del país de 2011 y 2023 y su establecimiento, La Paca, en Huesca, es lugar de peregrinación de vecinos de la ciudad y gente de paso que no quiere perderse sus sensacionales creaciones. Sin duda, es uno de los grandes del mundo del dulce en España.

Un grupo de rock

"No me gustaba estudiar, pero tampoco quería quedarme sin hacer nada, así que con 16 años entré de aprendiz en una pastelería limpiando y ayudando. Y en los cuatro años que estuve me acabé enganchando por la parte la parte artística, la del dibujo de las piezas", explica.

También le gustaba el arte de la música, y dejó aquel obrador para concentrarse en Au d'Astí, un grupo que hacía rock alternativa en inglés "tipo Dover". Pero como no ganaba dinero, se puso a montar ventanas de aluminio durante un año. "No era lo mío", admite.

De alumno a profesor en un año

Lo dejó al poco de entrar como chico para todo en las bodas, bautizos y comuniones que se montaban en Espacio N (Esquedas, Huesca) y decidió estudiar en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Al año de acabar, atención, le ficharon como profesor, cargo que ejerció durante dos años y medio.

Luego entró en Chocovic, donde fue técnico y profesor de la Chocolate Academy. Pero se fue de allí porque sentía que "iba regalando ideas". Así que siguió formando a pasteleros de todo el mundo por su cuenta y se instaló en Huesca. En 2019 abrió La Paca, cuyo nombre recuerda a Paquito el Chocolatero.

"No tenía la más mínima idea de hacer un cruasán"

"Quería que fuera una chocolatería y pastelería pero al final triunfa la bollería". De nuevo lo extraordinario: "Antes de abrir no tenía la más mínima idea de cómo se hacía un cruasán", confiesa. Echó mano de un amigo de Chocovic, Tomas Rodríguez, para que pusiera en marcha esta parte del negocio y aprendió de él. Después le ayudó Albert Roca. Cuando este se fue, mantuvo y elevó el nivel. Tarde o temprano ganará el mejor cruasán artesano de mantequilla de España porque ha quedado cerca de conseguirlo en alguna edición.

Mientras llega ese nuevo trofeo, vuelve loco a sus clientes con sus cruasanes de todo tipo y condición (el de mascarpone es el súperventas de la casa), napolitanas, palmeras de chocolate, 'rolls' de praliné...

Bombón de limón, avellana y 'yuzu'

Y "mogollón de bombones, claro". Porque desde que ganó el título en 2023 no para de venderlos. Sin embargo, aquel año memorable comenzó con la angustia de no salir del laberinto en el que se había metido con aquella pieza de limón, avellana y 'yuzu' que, por mucho que en su cabeza era perfecto, no acababa de salirle bien.

"El 25 de enero cumplía 40 años y la noche antes de celebrarlo me puse a hacerlo. Pero hacía mucho frío y no salía nada bien: brillos, grosores, texturas... ¡Nada! No podía presentarme el 27, día del concurso, con aquel bombón", recuerda aún con cierta rabia.

El cumpleaños en el obrador

Tras pasar el cumpleaños con la familia, volvió al obrador. "Sabía que no estaba a la altura. Eran las seis de la tarde y puse la música a todo trapo". Sonaba 'Renacimiento', de Kase O. El rapero aragonés le inspiraba desde los altavoces: "Y he saltado de la cama con las pilas al cien / Con las ideas oxigenadas / De lo que quiero ser, una visión clara".

El mostrador de La Paca. / Ferran Imedio

Y sí, lo tenía claro: "Encendí los hornos a tope para calentar el obrador porque seguía haciendo mucho frío, y me decía: 'Venga, regálatelo por tu cumpleaños'". Pero no acababa de salir. Pablo Villacampa, uno de sus mejores amigos, recuerda entre risas la conversación cuando le llamó para felicitarle por su 'cumple': "¡No brilla el bombón, no brilla el bombón, joder!".

"Una liberación"

Pero, bien entrada la noche, las cosas empezaron a funcionar. "Estuve hasta las dos de la mañana", resopla. "Iba haciendo e iba saliendo". Incluso acertó con el dibujo con la forma de un limón que lleva debajo, que se imprime a ciegas sin ver si coincide en el sitio exacto. Solo tenía tres moldes, tres balas. ¡Pum! Dio en blanco.

Así que el día 27 a primera hora cogió el coche y se llevó los bombones a Barcelona, donde se celebraba el concurso. "Los dejé allí y volví a Huesca porque no me quería quedar, no estaba preparado para perder". Pero ganó. "A veces no me siento valorado del todo y sé que no soy el mejor del mundo, pero con La Paca tuve épocas malas y no estaba seguro de que lo estaba haciendo bien, así que el título fue una liberación a nivel personal. Fue entonces cuando me dije que tan malo no era".

La prueba de que no es tan malo, o mejor aún, de que es tan bueno, es que 2023 se convirtió en su año. Volvió a erigirse como el chocolatero 'number one' con una composición inspirada en el ciclismo, deporte que tanto ama y practica, y puso la guinda al lanzar el cohete que daba inicio a la fiesta mayor de Huesca desde el balcón del ayuntamiento.

¿Y ahora qué? Otros colegas han apostado por abrir en Madrid y Barcelona. "Ya veremos -suspira-. De momento quiero hacerlo muy bien aquí y ver lo que pasa porque para irme fuera necesito una buena base". Tratándose de él, puede pasar cualquier cosa extraordinaria.

Suscríbete para seguir leyendo