Esta es la mejor manera de recalentar tu pizza: nada de microondas

Puede pasar que estando en casa nos entren ganas de comer pizza, pero por la falta de ingredientes y la pereza de cocinar, solemos pedirla a domicilio a través de alguna de las aplicaciones disponibles. Evidentemente, cuando recibes tu cena, no está recién hecha.

También puede suceder que te haya sobrado una porción de pizza de la noche anterior y quieras comerla caliente por la mañana.

Comer pizza fría no es una opción para mí. Por eso, cuando necesito recalentar una, tengo un método para no estropear la pizza y comerla como si estuviera recién hecha.

Pasos a seguir

La forma en la que puedes recalentar la pizza no requiere de gran maquinaria, grandes infraestructuras ni nada especial: cualquiera puede hacerlo.

En primer lugar, lo que hago es precalentar el horno. Como no necesito cocinar nada, sino solo dar un poco de temperatura, caliento el horno hasta unos 140/150 grados centígrados. Aunque es una temperatura suficientemente alta, no va a recocinar más la pizza y la va a calentar rápidamente.

En mi caso, yo prefiero usar la bandeja del horno que es de rejilla, y no la bandeja normal. Eso me ayuda a que la humedad atrapada dentro de la pizza no la reblandezca y pueda escaparse a través de los agujeros de la bandeja. Así mismo, si tengo que calentar una sola porción, el uso de papel de horno es recomendable, para evitar que los ingredientes caigan al suelo del horno.

Con todo preparado, caliento la pizza durante no más de 5 minutos, para que no se seque demasiado.

Truco extra

Si la pizza que quiero calentar está demasiado seca o quiero que quede un poco mas jugosa, lo que hago es meter dentro del horno un pequeño recipiente con un poco de agua. Con el calor del horno, este agua va a crear un ambiente húmedo dentro que va a hacer que la pizza quede más suculenta y recupere un poco de humedad.

Este pequeño truco también sirve para calentar la pizza en el microondas. Aunque personalmente prefiero invertir un poquito más de tiempo recalentando la pizza en el horno, el microondas es el método más rápido, aunque el resultado no sea igual de satisfactorio.