Estos son los 5 mejores restaurantes de Barcelona según Tripadvisor

Cuando pensamos a qué restaurante nuevo acudir, solemos ir a revisar las reseñas de las principales plataformas de la red. Tripavisor reúne a todos los restaurantes de la ciudad de Barcelona, y para realizar esta lista, en EL PERIÓDICO hemos seleccionado los cinco mejores en la lista de "restaurantes mejor valorados de Barcelona", teniendo en cuenta la puntuación más alta.

Un buen tapeo no puede faltar en una lista de mejores restaurantes de Barcelona, pero la cuestión es que La Bodega Biarritz la lidera con... ¡más de 9.000 valoraciones! Y todas le dan la nota perfecta: cinco estrellas. Este local sirve tapas españolas en el carrer Nou de Sant Francesc, cercano a la Plaça Reial. Con un ambiente familiar, destacan por el "menú sorpresa", selecciones diarias de los cocineros donde se comparten en grupo ocho platos.

Igualmente, aunque no se sepa qué tapas van a servir, si llega algo a la mesa que no gusta, lo sustituyen al momento por otro que sí sea del agrado de los comensales, algo a tener muy en cuenta para los que quieran curiosear y arriesgarse con esta opción. Los clientes valoran esta bodega como "el mejor bar de tapas" y la comida como "un manjar".

Vrutal se define como "el único restaurante en Barcelona donde no pensarás si el menú es de origen animal, vegetal o cósmico". Se especializan en hamburguesas veganas, pero algunas están cocinadas de forma que es muy difícil decir que realmente no estás comiendo carne. Burgers de proteína de guisantes, de tofu a la parrilla marinado en Tamari o de frijoles negros son solo algunas por las que han conseguido obtener la insignia 'Best of the Best Travellers' Choice' (mejores de los favoritos de los usuarios).

Los comentarios de TripAdvisor muestran cuál es el sentir de los clientes al acudir a este local ubicado en la Rambla del Poblenou: "Un imprescindible de Barcelona. Una de las mejores hamburgueserías que hemos probado, no solo veganas, sino en general." Sus cinco estrellas son la media de casi 1.500 opiniones.

El Desoriente tiene una media de 5 estrellas con 900 opiniones en Tripadvisor. Un restaurante de platos y platillos de cocina oriental y vegana, donde todas las elaboraciones, hasta el pan 'bao', son caseras. "No falta 'sushi' aunque no haya ni rastro de pescado. Para qué, si está igualmente delicioso. Como la mayoría de las propuestas de la carta, vistosas y originales", asegura Ferran Imedio, experto en gastronomía de EL PERIÓDICO.

"Concepto de comida muy original y especial. Todo muy rico. Sobre todo el broccoli con la salsa de miso, espectacular", expresa Marga en la plataforma de reseñas. "Ha sido todo un descubrimiento. Sabores espectaculares. El ramen increíble, un postre elaborado por la casa de chocolate... ¡mmm!", afirma Nuri. Un restaurante a tener en cuenta.

Varios de los platos del restaurante Desoriente. / EPC

Este restaurante, BelleBuon, tiene una media de 5 estrellas con casi 4.000 opiniones. El lugar nos hace vivir una experiencia gastronómica italiana con cada plato. Con buenos precios respecto a la calidad que ofrecen, este rincón acogedor de Travessera de Gràcia dispone de una carta larga de comida tradicional italiana, además de algunos platos de pasta hecha a mano.

Algunas reseñas en la plataforma hacen que se nos haga la boca agua: "Quiero volver siempre. La pasta estaba deliciosa, nunca me cansaré de venir", o "es el mejor sitio de comida italiana en el que he comido", son solo algunos de los primeros que se encuentran. Sin duda un sitio para apuntar.

Con más de 2.000 opiniones y con el sello 'Travellers Choice' (favoritos de los usuarios), La Gastronómica Burgers ofrece, en el Carrer Vilamarí, barrio de Sant Antoni, hamburguesas gourmet con tres opciones de carne: con ternera de Girona, con costilla de cerdo Duroc desmechada con salsa, o la hamburguesa vegana casera de lentejas. Las salsas que se utilizan son caseras y también dispone de una selección de cervezas artesanales en la carta.

La acogida del público en los tres años de vida del restaurante ha sido perfecta, así se refleja en algunos comentarios de los usuarios: "Unas de las mejores hamburguesas de Barcelona. Carne, pan y las verduras de primera calidad", señala Manuel V. Otra usuaria, Luisa Tenorio, también quedó maravillada del lugar: "Sitio ideal para darse un merecido homenaje, las burgers como siempre inmejorables".