Del restaurante más 'cool' de Santiago de Chile a la panadería Flor de Gràcia

Creció, vivió y trabajó por todo el mundo. “Mis padres eran muy nómadas y los hijos seguíamos el ritmo. Soy de todos lados. Durante muchos años no sabía de dónde era y al final me establecí en Barcelona, y esta ciudad me atrapó”, explica Christian Jeannot, un tipo cercano, sonriente, hablador, con medio siglo recién cumplido y muchas, muchísimas vidas a sus espaldas. Eso sí, de padre francés y madre chilena, quizá ha sido en los países de sus progenitores donde más ha estado vinculado geográficamente.

Christian Jeannot, en el mostrador de la panadería Flor de Gràcia. / Jordi Cotrina

En el país latino estudió hostelería y se especializó en pastelería, en cocina, en coctelería. Este bagaje rico y una inmensa vitalidad le permitieron abrir en Santiago de Chile un restaurante, Etniko, que se hizo famoso: "Se convirtió en un 'place to be' durante años de la capital chilena. Era lo más. Teníamos 'djs' de todo el mundo, una cocina creativa internacional, los mejores 'bartenders'”.

Llegada a Barcelona

En 2010, aterriza en Barcelona para seguir a su mujer, catalana, a la que conoció en Chile. Se instala aquí, forma una familia con dos hijos y no acaba de tener claro qué hacer. Con muchos amigos por aquí y allá, unos le propusieron entrar a trabajar en Alain Ducasse en París. Así empezó un periodo de vaivenes entre París y Barcelona.

El cuento de las mil vidas continúa cuando en 2018 decide, por fin, hacer vida a tiempo completo en Barcelona y empieza a trabajar como asesor de cocina para diferentes restaurantes y panaderías. Esa etapa le lleva a retomar la conexión con América Latina con empresas que también le contrataban como consultor. Siguen nuevos vuelos, viajes y conexiones. “Otra cosa apasionante. Me lo pasaba muy bien”.

Pan ecológico, de masa madre y larga fermentación

La pandemia, maldita pandemia, le corta el rollo. “Volví con el último avión que salía de Chile”. Y... nada. Le da vueltas, piensa, los restaurantes no reabren, no hay trabajo y pinta mal. Piensa. “Solo estaban abiertos farmacias y panaderías. Así que me dije, pues voy a hacer pan”. Busca un local en un momento en que muchos espacios se han quedado vacíos y a un precio más asequible. Da en el clavo con uno en Gràcia (Bruniquer, 9), que reforma él mismo en tiempo récord, “para empezar a currar”, y en el que entra a trabajar solo. Así fue como nació Flor de Gràcia.

“Puse una separación con una ventanita entre el obrador y el mostrador, porque hacía pan y despachaba a la vez. Todo yo. Tenía que poder ver cuando entraba alguien para salir a atenderlo. Al principio, incluso me puse un colchón en la trastienda, por si no me daba la vida y tenía que dormir aquí”.

Algunos de los panes de Flor de Gràcia. / Jordi Cotrina

La cosa funciona, arranca y se acelera. También en tiempo récord. Cada día amasa y hornea más hogazas. Empieza también a hacer bollería. “De tipo francesa, con mantequilla, que es la que conozco”. Le faltan manos. “Un día entró un chaval a preguntarme si buscaba un panadero. Le respondí: qué haces vestido de calle, vete a poner el uniforme y entra en el obrador. Es Álex, mi binomio, lleva trabajando aquí desde 2021”. Suma y sigue.

'Brioches' de la panadería Flor de Gràcia. / Jordi Cotrina

Ahora son 11 personas, despachando cada día de la semana de 8.00 a 20.00 horas sin parar. Un horario poco habitual en la zona donde las panaderías suelen abrir más tarde. “Cuando abro por la mañana ya tengo gente esperando”, explica, divertido. Hacen pan todo el día “para que no falte a última hora, cuando la gente que sale de trabajar viene a por su barra”. Pero no un pan cualquiera, sino natural, con harinas ecológicas y masa madre. De estos panes consistentes, con sabor y olor, que se digiere bien y no se seca.

1.200 'cinnamon rolls' por semana

Para mostrar a los clientes que no hay secreto, panes y bollos se elaboran a la vista del cliente. Un espectáculo que hace salivar, resulta difícil resistirse a comprar su género. Ahora su carta cuenta con cinco variedades de panes al día más la 'baguette' y una receta que cambia de forma cotidiana. También hay 'focaccias', pizza y bocadillos con recetas diferentes cada día (también elabora un pan sin gluten).

Un 'cinnamon roll' de la panadería Flor de Gràcia'. / Jordi Cotrina

Y muchos dulces: pan de chocolate, 'brioches', cruasanes y un 'hit' indiscutible: el 'cinnamon roll'. “Vendemos 1.200 piezas a la semana, la gente está loca por estos dulces”, asegura Christian, un chicarrón feliz al que no se le borra una sonrisa de oreja a oreja.

Tiene muchas otras ideas más de recetas que ofrecer y quiere implantar un servicio de catering -“porque me encanta cocinar”-, aunque su pasión es indiscutiblemente el pan “porque es vivo, complejo, te obliga a estar siempre al loro para que salga bien, y ajustar los procesos". "No es tan cuadrado como la pastelería, que requiere exactitud”, añade.

“Ahora estoy la mar de a gusto, y ya no me veo en ningún otro lugar. Amo este negocio. Estoy en contacto todo el día con gente que cuando viene a comprar está feliz. También hay muchos niños que vienen a diario. Todos son vecinos del barrio, me encanta este ambiente familiar y poder ofrecer productos excelentes, artesanales, a un precio popular”. A sus 50 años y tras mil y unas idas idas y venidas, en su panadería ha encontrado la felicidad. Y nosotros también.

Suscríbete para seguir leyendo