"Fantástico": los elogios al mejor restaurante de Igualada según Tripadvisor

El restaurante Exquisit se ha consolidado como el mejor restaurante de Igualada con el exitoso proyecto del 'chef' Carles Rodríguez, que ha encabezado una particular propuesta gastronómica que le ha llevado a convertirse en ganador del popular programa 'Joc de Cartes'.

El asequible menú diario, y la calidad de su cocina, ya le han llevado a conquistar Igualada. "Es un restaurante que frecuentamos y siempre brilla por su excelencia. El último día que fuimos a comer la cualificación no era de excelencia, sino de brutal", ha escrito uno de sus comensales en Tripadvisor.

"Realmente hace honor a su nombre. La comida muy buena por ser un menú, todo de mucha calidad: el arroz y los postres lo mejor. Era la primera vez que íbamos y seguro que repetiremos pronto. Gratamente sorprendidos", puede leerse en otra reseña de la plataforma. "Fantástico restaurante con un menú diario a un precio increíble. No hay sorpresas ni suplementos. Cocina tradicional, a la vez que innovadora. Trato excelente. Muy, muy recomendable", asegura otro cliente.

"Difícilmente superable"

"La calidad de la comida a todos los niveles se suma a un servicio muy profesional y atento. A destacar el criterio de temporada que se sigue en toda la propuesta gastronómica.El menú diario es difícilmente superable en relación con la calidad-precio", afirma un comensal. "Los platos exquisitos, con gran variedad de menú, precio más que acorde con el menú servido. Repetiremos segurísimo!", añade otro.

Un plato del restaurante Exquisit, en Igualada / @restaurantexquisit

"Es el restaurante que más me gusta de Igualada", confiesa un cliente. "La comida está deliciosa, el local es acogedor y el trato es perfecto. Entre semana tienen un menú con un precio más que asequible. Simplemente delicioso, he ido varias veces y sin duda repetiré", añade.

"Impresionante menú de diario, con mucha variedad para elegir en el primero, en el segundo y en el postre. Costaba escoger de entre tantas opciones que pintaban muy bien. Al final me decidí por un arroz caldoso (muy bueno) y unos huevos estrellados con jamón. De postre una crema catalana de boniato, original y también muy buena.Y lo mejor, lo mejor de todo, el precio. Me pareció no solo correcto, sino barato. Volveré cada vez que vaya por Igualada", escribe un comensal.