El saqueo del 'coulant'

Coulant de chocolate

El 'coulant' de chocolate es el peor negocio del cocinero francés Michel Bras. Cada día se sirven millones sin que reciba un euro. Y millones de clientes lo piden ignorando quién es el tal Michel Bras.

Considerado el padre de la cocina naturalista (o uno de ellos, ¿y las madres?), es el padrastro de todos esos chefs que lo desvalijan sin recordar la autoría.

Para cocineros vagos existe la versión congelada que refuerza la sensación de talento secuestrado.

Es como si vendieran un helado de Frigo haciéndolo pasar por una elaboración propia. ¿Verdad que sería un descrédito?

Al menos, que le cambien el hombre y lo llamen volcán de chocolate, desparrame de lava y cosas por el estilo con la poética de los menús de boda.

Por si hay extraterrestres en la sala recién llegados de Ganímedes u odiadores de los postres, se explica que es un bizcocho con el corazón fundente.

Creado en 1981, lo probé en el restaurante Bras, en Laguiole, 27 años después: algo tarde. La versión que en mayo del 2008 preparaban Michel y Sébastien, el hijo y hoy, jefe de la casa, era de chocolate con cardamomo y con un helado de curri encima.

En el libro 'Bras', el cocinero escribió: “[…] Aunque haya sido imitado por doquier, las copias que inundan el mundo no me irritan con demasía. La experiencia de mi 'coulant' me pertenece única y exclusivamente”.

La cita tiene 19 años. Desde entonces lo han saqueado trillones de veces. ¿Qué cuesta citarlo y atribuirle el mérito, ya que no ingresará ganancias?

Puede que en el 'coulant' esté el capricho de esa fluidez sobre la que nos deslizamos.

La tarta de chocolate fluida, el pastel de queso fluido, la croqueta fluida, la tortilla fluida.

La sociedad fluida que alguna vez fue líquida y, después, ahogada.