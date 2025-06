"Aquí se respira ambiente latino": la playa de Castelldefels vuelve a llenarse por Sant Joan

La playa de Castelldefels no es el emplazamiento de ninguna de las muchas leyendas sobre Sant Joan que se escuchan estos días a lo largo y ancho de Catalunya. De hecho, el 'correfoc' y la tradicional encendida de la hoguera se celebran en el centro de la localidad, lejos de la arena sobre la cual, por cierto, está prohibido encender fuegos o tirar cohetes. Pero aun así, los más de cinco kilómetros de arena llena a reventar de gente con ganas de fiesta y una oferta de ocio nocturno repleta de emblemas como el club Tibu-Ron han hecho de Castelldefels uno de los puntos de referencia del área metropolitana de Barcelona para celebrar la noche del 23 de junio.

Aún no ha empezado a ponerse el sol de la noche más corta del año cuando Rodrigo Betancourt ya está totalmente aposentado en la arena con dos tiendas de campaña, dos antorchas y comida y bebida para toda la noche. Betancourt, que vive en Barcelona, hace 8 años que planta dos tiendas de campaña en la playa del Baixador, "porque es muy amplia", argumenta. Recuerda que antes en el paseo marítimo se armaba algo más de fiesta. Ahora que está cortado es más tranquilo, aunque no le molesta demasiado, o al menos no tanto como que la playa ahora tenga horario. "Antes te podías pasar todo el día de después en la playa, ahora te barren", lamenta.

Rodrigo Betancourt, en la playa de Castelldefels / P.L.

Sea como fuere, lo cierto es que la salsa y la bachata que se oyen en esta playa le dan un marcado aire latino. Esto es precisamente, lo que convenció a Leonardo Salazar a pasar sus verbenas en Castelldefels. "He probado en otras playas, como en Lloret de Mar, pero ninguna como aquí", confiesa. Él y sus amigos ya llevan todo el día de playa y no pueden esperar a qué la fiesta se anime aún más, aunque para estar tranquilos han puesto su gran tienda de campaña junto al paseo. "Este año no traemos ni petardos, solo queremos disfrutar de la compañía", asegura.

La playa del Baixador recibe su nombre, precisamente, del apeadero de Platja de Castelldefels. Fue ahí donde el 2010 un fatídico accidente de tren acababa con la vida de 12 jóvenes que, como muchos esta noche, habían escogido la ciudad como lugar donde celebrar la verbena. Como todos los años desde entonces, los que esta tarde cogen alguno de los trenes con capacidad ampliada que ha dispuesto Rodalies para ir a Castelldefels se topan con la corona de flores que algunos familiares de las víctimas han colgado esta mañana junto a la única salida del apeadero.

La corona de flores y algunas velas colocados por las familias de las víctimas del accidente / P.L.

Entre estos jóvenes que han optado por coger Rodalies están Vero, Laura y Sofía, que han venido de Barcelona buscando "ambiente juvenil" sin demasiado éxito. "El tren venía con retraso porqué ha habido un incendio y aquí hay más familias que gente de nuestra edad", relatan algo decepcionadas.

Más tarde la arena cede protagonismo a la avenida de los Banys, donde se concentra el ocio nocturno y la hostelería de la playa. Allí, por ejemplo, pasan las verbenas las familias Gelabert y Burgués, que cenan en un restaurante y después comen las cocas frente al mar. La mayoría de los reunidos viven en Barcelona pero alguno de los Burgués viene desde Balaguer. "Tiene mérito", bromea una de las barcelonesas del grupo. Estas dos familias dan por acabada la fiesta tras las cocas, pero en Castelldefels, la fiesta continúa hasta las 06:30 h de la mañana, cuando los servicios de limpieza barrerán la arena para la frustración de muchos que continuarían la marcha.