"El ruido de un avión tapará el del siguiente": Castelldefels rechaza la ampliación del aeropuerto con el voto contrario del PSC

El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes (PP), ya mostró su rechazo frontal al proyecto de ampliación del aeropuerto presentado este martes por Salvador Illa. Lo hizo tras la reunión que el president de la Generalitat mantuvo con los alcaldes de varios municipios del Baix Llobregat para explicar los entresijos de la ampliación. Este viernes, el edil popular, y también presidente del PP de Barcelona, ha dado un paso más y ha convocado un pleno extraordinario en que ha conseguido los apoyos necesarios para que el municipio rechace institucionalmente el proyecto. Es el primer municipio en aprovar una declaración en contra de la ampliación, aunque el Ayuntamiento del Prat de Llobregat tampoco ve la actuación con buenos ojos.

Reyes, que siempre se ha mostrado contrario a la ampliación aeroportuaria pese al apoyo que sí han mostrado otros miembros de su partido, ha contado con el voto favorable de todos los grupos con representación en el consistorio castelldefelense a excepción del PSC. La declaración ha sido apoyada, pues, por PP, SOM Castelldefels, Movem - En Comú Podem, ERC y Junts. Los socialistas, por su parte, han presentado una enmienda, que ha quedado rechazada, y han votado en contra del texto original.

La declaración institucional aprobada incluye puntos como el "rechazo firme y rotundo del acuerdo de ampliación del aeropuerto" o el recordatorio a las adminsitraciones para "continuar trabajando para encontrar soluciones a las molestias y afectaciones en salud y calidad de vida que todavía sufren los ciudadanos". También piden diseñar "un modelo aeroportuario territorialmente equilibrado" y exigen "formar parte del nuevo órgano insititucional en el que se dará voz a las administraciones locales".

Sin participación de los municipios

En su intervención, Reyes ha insistido en que la propuesta presentada por Illa, y consensuada con AENA y el gobierno central, no “ha puesto en valor todo el conocimiento” del territorio en la materia. El edil popular también ha criticado que en la propuesta se incluyera todo tipo de detalles sobre el potencial impacto ambiental de la reforma y que no hubiera “ni un epígrafe” sobre las consecuencias de la ampliación en la salud de las personas. El alcalde ha asegurado tener “compromiso con el medioambiente”, pero ha insistido en que no ha de ser menos “la necesidad de proteger a las personas”.

Manu Reyes, durante su intervención en el pleno extraordinario de este viernes / Ajuntament de Castelldefels

En un aspecto más técnico, Reyes también ha criticado que el anuncio de la Generalitat de que habrá menos despegues que sobrevuelen Castelldefels no se traducirá en una mejora de la problemática que representa la contaminación acústica en los barrios costeros del municipio. “El año pasado se produjeron 28.000 aterrizajes en configuración ‘no preferente’ [...] ¿De qué nos sirve en el futuro que haya algún despegue que no pase por Castelldefels si los aterrizajes siguen en nuestra ciudad?”, ha lamentado.

Reyes calcula que con la ampliación de la pista, y el aumento a las 90 operaciones por hora en el aeropuerto, la ciudad del Baix Llobregat se enfrentaría a un ritmo de “un sobrevuelo cada 35 segundos”. “El ruido de un avión tapará el del siguiente”, ha ejemplificado el popular.

"David contra Goliat"

Ante la negativa del PSC de apoyar su declaración, Reyes ha querido envíar un mensaje de unidad y ha pedido a todos los grupos que estén “por encima” de sus “colores políticos”. “Todos estamos en otras instituciones y tenemos que ser conscientes de que en esta batalla, no van a estar de nuestro lado”, ha asegurado el alcalde, que ha comparado la situación a “la lucha de David contra Goliat”. El popular también se ha mostrado convencido de que el conjunto de los grupos van a “luchar por Castelldefels” independientemente de lo votado este viernes.

Por su parte, los socialistas, representados por la portavoz Eva López, han querido subrayar el impacto positivo que, a su parecer, la ampliación del aeropuerto tendría para la economía catalana y han recordado que el plan de Govern y AENA “minimiza la afectación de los espacios naturales protegidos”. Además, han asegurado que la ampliación de la pista es la única medida real para poder evitar el ruido y la contaminación de los aviones por encima de Castelldefels ya que “el aeropuerto ampliará sus operaciones igualmente”. Los socialistas también han lamentado que esta sea “la primera vez” que la unanimidad del pleno de Castelldefels frente a la ampliación del aeropuerto “queda rota” y han calificado el pleno extraordinario de “oportunismo político”.

El pleno de Castelldefels aprueba la declaración institucional contra la ampliación del aeropuerto / Ajuntament de Castelldefels

Contradicciones, oligopolios y toques de atención

Sí que ha votado a favor de la declaración y en contra de la ampliación del aeropuerto la coordinadora de los Comuns en Catalunya y concejala de Movem en Castelldefels, Candela López. Tanto en una atención previa a los medios como durante el pleno, López, que fue alcaldesa del municipio entre 2015 y 2017, ha celebrado la “contundencia” de Reyes contra la ampliación, pero le ha pedido “coherencia”. “Está muy bien ponerse tras la pancarta en contra de la ampliación del aeropuerto, pero a la vez destruye carriles bicicletas y trae más ruido y más coches a nuestra ciudad”, ha defendido.

La edila también ha asegurado que desde su espacio político “siempre han sido contundentes” contra la ampliación y que han luchado contra ella “por igual en todas las administraciones” donde tienen presencia. López también ha hecho mención del toque de atención de la Comisión Europea, que recordó a la Generalitat que todavía no se han cumplido todas las compensaciones ambientales que se prometieron en la anterior ampliación, el 2004.

También han dado apoyo a la declaración promovida por Reyes sus socios de gobierno, SOM Castelldefels. Su líder, el exsocialista Nico Cerpa, ha insitido en que Castelldefels “no se ha tenido en cuenta” para el acuerdo y ha abogado por reforzar los aeropuertos de Reus y Girona. En las mismas líneas se ha expresado Lourdes Armengol (ERC) que también ha votado a favor de la declaración de Reyes y ha querido destacar la importancia de conseguir “un sistema aeroportuario catalán” que no responda a los intereses de la “gestión oligopolista y centralista de AENA”. También ha querido destacar el carácter semiprivado de la empresa aeroportuaria el concejal de Junts, Xavier Amate, que ha recordad que AENA pertenece en un 41% a fondos privados “de dudosa transparencia” y ha pedido centrar el debate “en la salud de las personas y en la preservación medioambiental”.