Manu Reyes (PP) rechaza la ampliación del aeropuerto y se suma a las reticencias de El Prat: "Nos preocupa la salud de los vecinos"

El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes (PP), ha vuelto a hacer gala de su postura contraria a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, una posición que ha mantenido en los últimos años a pesar de que otros líderes de su partido en Catalunya sí que han defendido la ampliación de la controvertida infraestructura. En esta ocasión, Reyes ha explicitado su postura en una atención a los medios de comunicación que ha tenido lugar tras una reunión de los distintos ayuntamientos del Delta del Llobregat con el Departament de Territori y Aena para tratar de conocer algunos detalles más respecto a la propuesta de ampliación que el Govern de Salvador Illa ha puesto sobre la mesa. Las distintas intervenciones no han hecho sino evidenciar las diferencias entre consistorios dependiendo del color político al que representan. Así, las representantes de Gavà, Viladecans, Sant Boi y Barcelona, ciudades lideradas por el PSC, han cerrado filas con el ejecutivo catalán, mientras que Castelldefels se ha sumado a las reticencias que ya expuso El Prat de Llobregat (urbe gobernada por los Comuns) este mismo martes 10 de junio.

"Entendemos que hay que trabajar en pro de la economía y desde mi ayuntamiento apostamos por el crecimiento económico, por la creación de empleo, porque vengan nuevas empresas al territorio, como no puede ser de otra manera, pero no puede ser a costa de la salud de las personas", ha dicho Reyes, quien ha insistido que, desde su gobierno, "estamos preocupados por que no vemos ninguna medida que vaya a mejorar realmente la salud de la ciudadanía, especialmente del municipio más afectado". El alcalde de Castelldefels ha insistido en que él no habla en nombre de su partido, sino como responsable político de la ciudad del Baix Llobregat. Como ya ha hecho en anteriores ocasiones, Reyes ha remarcado que encuentra contradictorio que se obligue a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a instaurar sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), mientras que se aumenta el número de vuelos.

En este sentido, ha adelantado que va a convocar una junta de portavoces extraordinaria para "explicar la situación a las diferentes formaciones políticas" del consistorio y trabajar "en una voz única de rechazo a cualquier medida de ampliación que no contemple medidas de compensación y de reducción de sobrevuelos en el municipio más afectado, que es el de Castelldefels". Con la propuesta actual, "Castelldefels no va a tener menos aviones, sino que a partir del año 2033 va a tener mayor número de sobrevuelos en configuración no preferente [es decir, aquella que no sigue la ruta de aterizaje o despegue lógica en función del destino o procedencia]", ha insistido el edil popular.

El mirador del aeropuerto de El Prat / EPC

La propuesta de Illa mantendrá la configuración segregada actual, es decir, que las salidas y llegadas del aeropuerto se hagan por pistas diferentes y se optimice el tiempo entre vuelo y vuelo, lo que supondrá que sean lo más ágiles posible y se logren 90 operaciones por hora, como pide Aena. El objetivo es que, al alargar la pista más cercana al mar para despegues, se esquiven las zonas residenciales de Gavà y Castelldefels, ya que las aerolíneas giran hacia el mar solo despegar, con lo que, tal como ha defendido la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia (PSC) en la misma comparecencia, se evite la contaminación acústica en su municipio y la vecina Castelldefels.

Con un punto de vista completamente alejado del de su homólogo castelldefelense, Badia ha defendido que, con la propuesta de Illa, "en ningún caso debe subir el nivel de ruido y en ningún caso debe afectarse la 'paz acústica'. Creo que es una muy buena noticia". La alcaldesa de Gavà mantiene que le "gusta" la nueva operativa que se plantea para 2033 y que esta "no contemple en modo alguno que haya despegues por encima de la ciudad de Castelldefels" porque es algo que "también nos beneficia como comarca y yo creo que esto es algo que debe ponerse de relieve y deben decirse las cosas cómo nos las explican". En ese sentido, también ha hablado del compromiso de Aena de cero emisiones y ha incidido en que el objetivo es que los aviones usen cada vez más SAF, un tipo de combustible menos contaminante. Ninguno de estos argumentos ha convencido a Manu Reyes, quien ha dicho que el paso a 90 vuelos por hora se traducirá en que un vecino de Castelldefels que, a día de hoy, tiene "sobrevuelos en configuración no preferente cada 50 segundos pasará a tener sobrevuelos cada 30 segundos".

Consenso

El alcalde de Castelldefels también ha reprochado a la Generalitat que les convoque ahora y durante la redacción del proyecto, de modo que, ha aseverado, podrían haber ayudado y aportar propuestas. Una crítica en un tono muy similar al que ya protagonizó este martes la alcaldesa de El Prat de Llobregat, Alba Bou (En Comú Podem), quien recriminó que es "una idea que en ningún caso está consensuada con el territorio". Tras la reunión con el Departament, Bou ha insistido en que aún tiene "más dudas que respuestas": "No se nos ha trasladado ninguna novedad".

A su vez, Bou ha dicho que piensa que el aumento de operaciones "sólo serviría para atraer vuelos baratos". Como Reyes, también ha dicho que desde El Prat también están "preocupadas" y que hace 20 años ya se hablaba de esa idea del 'hub' internacional, pero que lo que ha pasado es que" somos el origen y destino de vuelos baratos y se ha llenado Barcelona de turistas". En el lado opuesto, las alcaldesas de Gavà, Viladecans, Olga Morales (PSC) y Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret (PSC), así como el ingeniero jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Oriol Altisench han defendido que la reunión ha servido para poner las bases de cara a nuevas reuniones de los respectivos consistorios, así como de los distintos agentes del territorio, con la Generalitat para conocer los detalles del proyecto con más profundidad, responder a las dudas que existan, así como tratar de encontrar soluciones a los problemas planteados.

El campesinado, un colectivo con una gran presencia en la mayoría de localidades del delta, ya ha manifestado también su rechazo a la propuesta de Salvador Illa par ampliar el aeropuerto. El sindicato agrario Unió de Pagesos manifestó también este marte que considera que el proyecto comportará un "impacto irreversible" sobre terrenos de valor agrícola y medioambiental "alto" en el Parc Agrari del Llobregat, por ejemplo, por la propuesta de la Generalitat de renaturalizar unas 250 hectáreas de cultivos del Parc Agrari para ampliar las zonas de especial protección para las aves [ZEPA] en cumplimiento de las directivas europeas. La alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona ha defendido que los terrenos que se prevén para ese 'anillo verde' previsto en el plan de Illa serán espacios "no productivos y sin actividad económica de primer nivel".