Tecnología
Qué pasará con los robots aspiradores Roomba después de que iRobot se haya declarado en quiebra
El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en bolsa
La empresa iRobot, creadora de los robots aspiradores Roomba, entró en un proceso de quiebra en Estados Unidos. Esta situación no afectará el funcionamiento ni el soporte de los dispositivos, según informó la propia compañía.
La firma, con sede en Bedford, Massachusetts, inició un proceso voluntario de bancarrota bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. El objetivo consistió en facilitar su adquisición por las empresas Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, ambas de origen chino.
Durante el proceso, que la empresa previó concluir en febrero de 2026, iRobot mantendrá sus operaciones con normalidad. Esto incluyó el funcionamiento de los robots aspiradores Roomba, el acceso a la aplicación móvil y el soporte técnico para los usuarios.
La compañía comunicó que no se previeron interrupciones en la aplicación, los programas para clientes, las relaciones con socios globales ni en la cadena de suministro. También indicó que el soporte para los productos se mantuvo activo durante todo el proceso.
La bancarrota formó parte de un paso necesario para completar la venta de la empresa. Según iRobot, esta medida buscó fortalecer su base financiera y permitir un posicionamiento orientado al crecimiento a largo plazo bajo la nueva estructura empresarial.
