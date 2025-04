La economía azul ya aporta el 5 % del PIB de Barcelona

El impacto de la economía azul aumenta en Barcelona: un nuevo informe indica que la actividad relacionada con el mar ya supone el 5% del PIB de la ciudad, al aportar un volumen de negocio de casi 11.200 millones de euros.

La estrategia de la ciudad de diversificar su economía potenciando, entre otras cosas, su vertiente marítima, incluye realizar un seguimiento de toda la actividad. El primer informe del Observatorio de la Economía Azul, formado por el Ayuntamiento, El Port de Barcelona y la Cátedra de Economía Azul de la Universitat de Barcelona, considera que en la ciudad hay 1.600 empresas azules, buena parte concentradas en el litoral. El sector ocupa a unas 51.200 personas, incluyendo las que emplea el principal agente, el Port de Barcelona, concentando al 4,3% de la población ocupada en la capital catalana, una cifra muy superior al 1,4% registrado hace apenas cinco años.

Crecimiento del empleo

“Las cifras están por encima de lo que se conocía hasta ahora”, remarca el responsable del estudio y director de la Cátedra de Economía Azul, Miquel Canals, también Premi Nacional de Recerca 2024. Canals señala que solo se han considerado aquellas empresas cuya actividad marítima representa más del 50% de su dedicación.

Sin incluir los efectos de la Copa América de vela en el estudio, la economía azul fue en 2023 la tercera en ofrecer un mayor crecimiento del empleo entre los sectores considerados estratégicos en la ciudad, por detrás del deporte y el turismo. Entre 2019 y 2023, periodo del que se disponen los datos más recientes, se registró el mayor número de nuevas empresas en el sector desde la década de 1980, con la creación de 383 nuevas actividades económicas.

Actividades innovadoras

Seis de cada diez empresas se dedica al transporte y la logística marítima. El resto se corresponde a otras actividades portuarias, la bioeconomía marina, y la construcción y el mantenimiento naval. Frente a estos sectores consolidados, emergen actividades relacionadas con las tecnologías avanzadas, como la robótica subacuática, así como la explotación de los datos que ofrece el mar, muchos de los cuales se obtienen de satélites. También se encuentran en auge los servicios relacionados con las infraestructuras submarinas, destaca Canals. “La seguridad de las infraestructuras y la energía son aspectos estratégicos para la Comisión Europea, al igual que la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, lo que está abriendo nuevas oportunidades de negocio”, afirma el experto. El observatorio destaca que se trata de actividades de alto valor añadido, con una productividad un 20% superior a la media de la ciudad.

También el turismo crece en relación directa con el mar. La ciudad cuenta con una cincuentena de centros relacionados con el ocio náutico.

Nuevo impulso

Pese a ello, el informe también revela que queda camino por recorrer: Barcelona se encuentra en la posición número 27 en el ranking de ciudades marítimas del mundo, si bien su capacidad de atraer talento y la apuesta por innovar puede hacerla seguir escalando posiciones. Clave es, destaca Canals, que cada año la ciudad forma a más de 7.000 personas en aspectos relacionados con la economía azul, una fuente de talento en aumento que el sector considera necesaria para dar salida a su crecimiento.

"No queremos ser una ciudad más en este ámbito, queremos liderar este sector. Y, si no deja de crecer, no es por casualidad", afirma el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, atribuyéndolo a que Barcelona ha sido pionera en su estrategia municipal centrada en la economía azul. A esta estrategia "la ha seguido un fuerte impulso en este mandato con el nuevo Port Olímpic; el Blue Tech Port, el espacio para empresas liderado por el Port de Barcelona, y el futuro Parque de Tecnología Marítima, dedicado a la investigación y la incubación de empresas, entre otras iniciativas", enumera Valls, para quien "Barcelona quiere ser la capital del mar y de la economía azul, del Mediterráneo y de Europa, y una de las capitales de los mares del mundo".