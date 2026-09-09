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Sucesos

Tres trabajadores heridos al derrumbarse el forjado de una nave en construcción en Sitges

Los Bombers también han rescatado a dos obreros que se habían quedado atrapados en el primer piso del edificio

Un camión de Bombers de la Generalitat.

Un camión de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Jan Magarolas

Jan Magarolas

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Tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han activado este miércoles en Sitges por el derrumbe de un forjado de hormigón en una nave en construcción. Tres trabajadores de la obra han resultado heridos y han sido evacuados, y otros dos obreros han tenido que ser rescatados del edificio.

El suceso ha tenido lugar en una nave situada en la avenida Camí Pla del polígono industrial Les Pruelles Mas Alba, en el norte de la ciudad del Garraf. Durante las tareas de construcción del edificio, según ha confirmado Bombers, ha caído parte del forjado de hormigón de la primera planta.

El teléfono de emergencias ha recibido el aviso a las 9:31 horas y se han activado varios equipos de los bomberos y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Los Bombers han llegado al lugar del accidente cuando el SEM ya estaba atendiendo a tres trabajadores, que han resultado heridos.

Con la ayuda de una autoescalera, el cuerpo de bomberos ha ayudado a bajar a dos trabajadores más, que se habían quedado atrapados en el primer piso y que no podían bajar debido a las condiciones de la escalera del edificio, a media construcción, según han concretado fuentes oficiales a este medio. Estos dos trabajadores han resultado ilesos.

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Una vez controlado el suceso, los cuerpos de emergencia han avisado al arquitecto municipal de Sitges.

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