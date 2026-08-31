Nuevos trabajos en un yacimiento arqueológico de Vilanova permiten documentar hallazgos del siglo IV

El décimo campo de trabajo arqueológico de Darró, en Vilanova i la Geltrú, celebrado del 17 al 28 de agosto, ha finalizado con la identificación de nuevas estructuras y muros correspondientes a una fase anterior de la villa romana, que el Ayuntamiento señala se deberán "continuar estudiando para determinar las características y la función" de los mismos. La valoración del trabajo llevado a cabo en los últimos días es "positiva", tanto por la participación como por los resultados obtenidos durante las excavaciones.

"Ha habido muy buen ambiente entre las personas que participaban por primera vez y las que ya hace años que vienen, y el trabajo nos ha permitido continuar avanzando en el conocimiento de esta parte de la casa romana", ha explicado el arqueólogo y director del campo de trabajo, Joan Garcia Targa. En esta edición han tomado parte 22 personas.

Una de las estructuras se ha localizado en un espacio donde ya se había iniciado un sondeo ahora hace dos años. En cuanto a los materiales recuperados, las excavaciones han aportado una cantidad significativa de cerámica, mayoritariamente procedente del norte de África, así como las habituales agujas de hueso que se utilizaban para coser o recoger el cabello.

Entre los hallazgos también se cuentan varios objetos de vidrio, uno de los cuales destaca especialmente por sus dimensiones, que será analizado para determinar la tipología. También se han recuperado elementos de bronce posiblemente decorativos, piezas de hierro, clavos y otros materiales relacionados con las estructuras y la vida cotidiana de la casa romana, además de algunos fragmentos de mármol. "Hemos localizado estructuras y muros nuevos de una fase anterior que ahora tendremos que estudiar con más detalle", ha declarado Garcia Targa.

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Nuevas estructuras encontradas de una villa romana en el campo de trabajo arqueológico del Darró, en Vilanova i la Geltrú / AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Los materiales cerámicos permiten situar cronológicamente esta fase de la villa romana entre los años 310 y 315 de nuestra era. También se ha documentado una acumulación de piedras situada junto al talud de la vía del tren. Las próximas excavaciones tendrán que determinar su origen "para saber si realmente corresponde a un muro o si se trata de un vertido o del escombro de alguna estructura situada bajo la vía".