Vilanova i la Geltrú cancela las hogueras de Sant Joan a última hora por el alto riesgo de incendios

Vilanova i la Geltrú se queda este año sin hogueras de Sant Joan. El ayuntamiento del municipio costero y la Generalitat han dado marcha atrás a la autorización de las fogatas previstas para la noche de la verbena y ha retirado todos los permisos concedidos, apenas horas antes de una de la verbena, donde gran parte de la fiesta suele concentrarse en las playas.

La decisión se ha hecho pública este martes 23 de junio por la mañana. El consistorio ha comunicado, a través de sus canales oficiales, que la medida se adopta por motivos de seguridad ante el elevado riesgo de incendio.

Según ha explicado el propio ayuntamiento, la medida se ha tomado de forma conjunta con la Generalitat de Catalunya y supone la prohibición de todas las hogueras que se habían autorizado en el municipio (y, por supuesto, de las que no han pedido permiso). El objetivo, señalan, es la prevención y la protección tanto de las personas como de los bienes y del entorno natural.

Concretamente, la prohibición afecta a dos hogueras que tenían autorización concedida. Una la ha prohibido la Generalitat, al encontrarse a menos de 400 metros de una zona boscosa, y la otra, una hoguera privada, la ha desautorizado el propio ayuntamiento.

Riesgo de incendios

Durante los últimos días ya se venían emitiendo avisos por riesgo de incendios, ya que la actual ola de calor y el uso de pirotecnia habitual en la verbena de Sant Joan son una combinación que incrementa la posibilidad de fuegos en zonas sensibles.

En el comunicado difundido, el consistorio detalla: "La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú han revocado los permisos de las hogueras autorizadas para la verbena de Sant Joan debido al elevado riesgo de incendio. La medida afecta a todas las hogueras que habían sido autorizadas en el municipio y responde a criterios de prevención y seguridad para evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a las personas, los bienes o el entorno natural".

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Además, el consistorio ha pedido máxima prudencia en el uso de petardos, especialmente en zonas con vegetación, recordando también la prohibición de encender pirotecnia a menos de 400 metros de áreas boscosas.