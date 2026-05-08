"Experiencia increíble": el restaurante de Vilanova i la Geltrú aclamado por su gran selección de vinos

El restaurante 'Cal Purgat' ha encandilado al público de Vilanova i la Geltrú con su delicada propuesta gastronómica. Los dueños de este acogedor local se alejan de la común ambición de abarcar a mucho público y quieren una cocina cercana, de toda la vida. Con cuatro o cinco mesas y un trato personal cercano, han logrado situarse en el primer puesto del ránking de Tripadvisor.

La gran selección de vinos y la calidad de todos sus alimentos se presenta como el principal aliciente del restaurante. "Se pueden probar tantos como se quieran. El propietario abre botellas y las ofrece a todos los comensales para que las prueben y escojan el vino que quieren beber", recoge la Guía Macarfi.

"Casa de comidas. Tu casa" es el lema de este restaurante que ha logrado calar entre sus clientes. Ramón y Maribel, el matrimonio que dirige 'Cal Purgat' han dejado huella en sus comensales y han logrado su objetivo, hacerles sentir como en casa. "El trato y la calidad de los productos y los vinos que te ofrecen, y el rincón donde esta la terraza es idílico, para mí el mejor restaurante de Vilanova. Totalmente recomendable", ha escrito uno de sus clientes. "La calidad de todos productos que utilizan es de 10. Los vinos que te ofrecen y las carnes son brutales", añade otro comensal.

"Increíble experiencia, de lo mejor de Vilanova. Calidad de la comida inmejorable y maridaje de vinos, caté y abrí más de 10 botellas de vino, una experiencia única, en cuanto vuelva a Vilanova volveré", ha asegurado uno de sus comensales.

Noticias relacionadas

"Todo un genial descubrimiento!!!. Comimos, bebimos y fuimos atendidos de lujo!!!. Un gran sistema de dejarte varias botellas de vinazos y tu ir probando a tu aire... nos encantó!. Todos los entrantes excepcionales (boquerones y xató exquisitos), y tanto pescados como carnes sobresalientes, perfectos de cocción y cocinado y productazo excelente!", escribe otro.