"La mejor del mundo": las tres pastelerías destacadas de Vilanova i la Geltrú para los usuarios de Google

Vilanova i la Geltrú es una ciudad costera de más de 70.000 habitantes. Debido a su privilegiada ubicación, la capital de la comarca del Garraf recibe una gran afluencia de turistas, que van a disfrutar de sus playas durante la temporada estival o que la visitan por su cercanía a Barcelona.

Por ello, la ciudad ha ido acumulando una amplia oferta de servicios, algunos de ellos centrados en el deporte, como las actividades relacionadas con el submarinismo o la navegación. Otros están más centrados en el ocio: la aparición de bares, restaurantes y locales de ocio hacen de Vilanova una ciudad muy interesante.

Centrándonos en la gastronomía, la repostería también triunfa en esta ciudad de la provincia de Barcelona. A continuación repasamos las tres mejores pastelerías de Vilanova i la Geltrú, según las reseñas de Google.

Pastisseria Abraham

En tercera posición, y situado en el número 102 de la calle de l'Aigua, se encuentra la Pastisseria Abraham, donde se pueden encontrar todo tipo de pasteles, tanto tradicionales como los más vanguardistas. La pastelería, fundada en 1976, es un negocio familiar, por lo que conserva la artesanía de sus pasteles.

Además, es una gran defensora de la calidad y de sus orígenes, por lo que en los días más señalados en Catalunya, la pastelería siempre ofrecerá los postres más típicos del territorio.

Las reseñas de Google no decepcionan: el local tiene una nota de 4,5 (sobre cinco) tras 285 opiniones: "La mejor pastelería del mundo, todo tipo de pastas y pasteles", asegura Petri, una de las usuarias.

La petitalia

También en el carrer de l'Aigua, pero en el número 109, se encuentra la segunda mejor pastelería: La petitalia. Esta pastelería combina su carta con las tartas más habituales en estos locales y pizzas al más estilo italiano. Esto se debe a que los dueños del local son italianos, por lo que la elaboración de las pizzas es artesanal.

Los pasteles también se llevan los elogios de los usuarios: "Los dulces que tienen son deliciosos y muy auténticos. ¡Hacen honor a sus raíces italianas!", exclama Irene. Todos coinciden en que este local es una pequeña parte de Italia en medio de Vilanova i la Geltrú.

La cafetería cuenta con 4,7 (sobre cinco) tras 161 reseñas, entre ellas, también se destaca la gran atención al cliente por parte de sus dueños: "Nico y Lorena son encantadores. Te sientes como en familia. Todo es artesano y de buena calidad", explica Carme.

Tarta turquesa café

La mejor pastelería es, a su vez, una que también llama la atención por su decoración, mayoritariamente de color turquesa, tal y como indica su nombre (Tarta turquesa café). Ubicada en el número 10 de la calle de Ferrer i Vidal, se puede disfrutar de un desayuno o un 'brunch' en un ambiente relajado.

Este local destaca por su gran variedad de oferta, con repostería tanto dulce como salada. A ella se suman bebidas de todo tipo, desde cafés hasta cócteles propios. Además, el Tarta turquesa café también realiza encargos de pasteles para cumpleaños y otras festividades.

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La pastelería cuenta con una nota de 4,8 (sobre cinco) tras 280 reseñas. Y en la mayoría de ellas se destaca la calidad de los pasteles personalizados: "Un acierto seguro! Es la tercera tarta que encargo y la calidad del pastel es increíble", cuenta Sandra.