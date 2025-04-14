Los 5 mejores restaurantes de Vilanova i la Geltrú según Tripadvisor

Vilanova i la Geltrú es la capital de la comarca del Garraf (Barcelona) y cuenta con más de 70.000 habitantes. Por ello, esta ciudad costera está llena de vida, sobre todo en verano, cuando sus playas se llenan de bañistas en busca de un día refrescante.

La oferta gastronómica de Vilanova i la Geltrú es muy amplia, lo que puede llevar a la indecisión a los visitantes que busquen un sitio para comer. Para evitarlo, en este artículo encontrarás una guía de los 5 mejores restaurantes de Vilanova i la Geltrú, según la plataforma Tripadvisor.

El siguiente ránking, elaborado en base a los comentarios hechos hasta la primera semana de abril, se ordena basándose en las valoraciones de los usuarios, que puntúan la comida, el servicio, la relación calidad/precio y la atmósfera de los restaurantes.

Celler de Cal Puput En la quinta posición encontramos el Celler de Cal Puput, una taberna que ofrece todo tipo de vinos, cavas y licores para beber. Respecto a la comida, su gran especialidad son las tapas. En este local podremos degustar una amplia variedad de embutidos y quesos para todos los paladares. Ubicado en número 35 de la calle Santa Madrona, este sitio de restauración destaca por la calidad de sus tapas, siendo un espacio ideal para degustarlas mientras uno se toma un buen vino. Tras 353 reseñas publicadas en Tripadvisor, Cal Puput tiene una puntuación de 4,4 estrellas (sobre 5).

Le petite mort En cuarta posición encontramos a Le petite mort, una vermutería que se convierte en una muy buena alternativa si se busca comer sin frituras. La materia prima es de alta calidad y cuenta con un gran surtido de embutidos, tartares, carpaccios y tatakis. Además, ofrece más de 60 vermuts a sus clientes, así como una amplia selección de vinos y cava. Situado en el número 82 de la calle Sant Gervasi, este local de restauración cuenta con un ambiente ideal para disfrutar de sus tapas y su variada oferta de bebidas. Las 167 opiniones de los usuarios de Tripadvisor hacen una media de 4,8 estrellas (sobre 5).

A mossegades En el número 2 de la plaza La era se encuentra el restaurante A mossegades, que ocupa la tercera posición del ránking. Está especializado en arroces a la hora de las comidas y cuenta con un amplio abanico de tapas para las cenas. No obstante, el local también ofrece pescados en su carta y otros platos típicos de la cocina mediterránea. Además, el restaurante tiene a su disposición vinos y cavas para maridar de la mejor forma los platos escogidos. Las 259 reseñas de Tripadvisor avalan la calidad de los productos con una nota de 4,6 estrellas (sobre 5).

Le Coq & La Mer En segunda posición está el restaurante Le Coq & La Mer, que ofrece arroces, tapas, carnes y pescados a la brasa de carbón en un entorno cálido y familiar en el centro de Vilanova i la Geltrú. Muchos usuarios coinciden en que el local es muy acogedor y destacan de él la exquisitez de todos sus platos, desde las croquetas caseras hasta las carnes a la brasa. Esta arrocería se ubica en el número 7 de la Rambla de la Pau y la suma de las 485 reseñas de los usuarios en Tripadvisor dan una media de 4,7 estrellas (sobre 5).