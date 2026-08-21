Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoMeteocat lluviaCeutaSave Europe ActTemperaturas BarcelonaAlerta InuncatOla de calorBarcelonaTerremoto GranadaPortAventuraSant CugatDaniel Sancho
instagramlinkedin

Visita turística

El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans

El territorio está rodeado de bosques y campos donde se cultivan cerezas

"Manjar de dioses": el bar de Viladecans aclamado por sus patatas bravas y anchoas del Cantábrico

Estos son los 5 mejores restaurantes de Viladecans según Tripadvisor

Biblioteca del pueblo de cuento situado a media hora de Viladecans.

Biblioteca del pueblo de cuento situado a media hora de Viladecans.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España es uno de los destinos predilectos para ir de vacaciones a nivel mundial. El país fue el segundo más visitado el año pasado -recibió 93,8 millones de turistas, según el INE-, solo por detrás de Francia y por delante de Estados Unidos.

Dentro del territorio español, Catalunya fue la comunidad autónoma más visitada, como muestran datos de la Generalitat: en 2024 llegaron 32 millones de turistas, un 2% más que en 2023.

Patrimonio Mundial

Y es que Catalunya es una región con cientos de rincones que encierran siglos de historia, cultura y valor paisajístico

Actualmente, cuenta con seis conjuntos monumentales inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, la segunda por detrás de Andalucía, que tiene ocho.

"Da igual lo que pidas, todo está bueno": la pastelería de Viladecans con mejores reseñas en Google

"Da igual lo que pidas, todo está bueno": la pastelería de Viladecans con mejores reseñas en Google

20 minutos

Además, hay muchos pueblos con encanto que merece la pena visitar y que están a muy poca distancia de Barcelona capital. 

Muchos se encuentran a poco más de 20 minutos por carretera, pero también hay poblaciones a las que se puede llegar fácilmente en autobús o en los trenes de Rodalies

El espectacular pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet

El espectacular pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet

Viladecans

Y es que la Ciudad Condal puede presumir de contar en su entorno con pueblecitos costeros, de montaña y de interior con un importante patrimonio histórico y natural. 

Este es el caso también de un bonito pueblo que se encuentra a tan solo 30 minutos del municipio de Viladecans (Barcelona). Se trata de Torrelles de Llobregat, un pueblo de la comarca del Baix Llobregat.

Las famosas cerezas

Esta villa encantadora está rodeada de bosques y campos donde se cultivan las cerezas, de donde provienen gran parte de los ingresos de los agricultores del municipio. 

Dichas cerezas son uno de los productos típicos del territorio, y sus plantaciones ocupan 300 hectáreas de las 1.350 que tiene el municipio

Además, la fruta da origen a la Fira de la cirera, que se celebra el primer fin de semana de junio

Catalunya en Miniatura

Durante la jornada, se organizan actividades y talleres, una ruta gastronómica de cerezas e, incluso, se otorga un distintivo a la mejor cereza de Torrelles.

Además, en Torrelles de Llobregat se encuentra Catalunya en Miniatura, un parque temático declarado de Interés Turístico Nacional donde se pueden ver maquetas a escala 1:25 de los monumentos, edificios y lugares más representativos de la comunidad autónoma. 

Horarios de visita

El parque también ofrece actividades de aventura -como el Bosc Animat con tirolinas y puentes colgantes-, además de un restaurante

El horario es de lunes a domingo de 10h a 18h, excepto en los meses de julio y agosto, que cierra a las 19h.

Noticias relacionadas

Las entradas tienen un coste de 15€, pero con un descuento del 5% si se compran online. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
  2. El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
  3. Sant Cugat eleva a más de 7.000 las bajas anuales en su padrón y registra un centenar de pisos con más de 10 personas
  4. Castelldefels, Vilanova y El Prat: las ciudades catalanas más castigadas por el aumento de días de olas de calor
  5. Los ganadores del concurso de decorados de las fiestas de Gràcia: “No nos lo creemos, las plazas lo tenemos más complicado”
  6. La reacción de Albiol al ver su cara junto a la de Orriols en un cartel en Gràcia: 'Que se lo pasen muy bien en sus fiestas
  7. Buenas noticias para los trabajadores de Barcelona: el calendario laboral ofrece tres puentes en un mes poco después de las vacaciones
  8. Albiol se encara con un grupo de 'ocupas que generan conflictos constantes' en un local comercial de Badalona

El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans

El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans

Castelldefels, Vilanova y El Prat: las ciudades catalanas más castigadas por el aumento de días de olas de calor

Castelldefels, Vilanova y El Prat: las ciudades catalanas más castigadas por el aumento de días de olas de calor

Tres de cada cuatro municipios de la Gran Barcelona no iniciaron ninguna vivienda protegida en 2025

Tres de cada cuatro municipios de la Gran Barcelona no iniciaron ninguna vivienda protegida en 2025

Viladecans avanza en la transformación del antiguo Casino de Alba-rosa en una residencia para personas mayores

Viladecans avanza en la transformación del antiguo Casino de Alba-rosa en una residencia para personas mayores

El sector de la salud emplea a más de 40.000 personas en L’Hospitalet y el Baix Llobregat

El sector de la salud emplea a más de 40.000 personas en L’Hospitalet y el Baix Llobregat

Detenido por robar y lesionar a dos mujeres mayores en Gavà y Viladecans

Detenido por robar y lesionar a dos mujeres mayores en Gavà y Viladecans

Santa Coloma, Cornellà y Viladecans piden blindar los aparcamientos de las promociones de vivienda protegida

Por qué los 'parkings' para vecinos de Barcelona podrán desaparecer de los bloques de viviendas protegidas

Por qué los 'parkings' para vecinos de Barcelona podrán desaparecer de los bloques de viviendas protegidas