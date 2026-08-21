Visita turística
El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans
El territorio está rodeado de bosques y campos donde se cultivan cerezas
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España es uno de los destinos predilectos para ir de vacaciones a nivel mundial. El país fue el segundo más visitado el año pasado -recibió 93,8 millones de turistas, según el INE-, solo por detrás de Francia y por delante de Estados Unidos.
Dentro del territorio español, Catalunya fue la comunidad autónoma más visitada, como muestran datos de la Generalitat: en 2024 llegaron 32 millones de turistas, un 2% más que en 2023.
Patrimonio Mundial
Y es que Catalunya es una región con cientos de rincones que encierran siglos de historia, cultura y valor paisajístico.
Actualmente, cuenta con seis conjuntos monumentales inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, la segunda por detrás de Andalucía, que tiene ocho.
20 minutos
Además, hay muchos pueblos con encanto que merece la pena visitar y que están a muy poca distancia de Barcelona capital.
Muchos se encuentran a poco más de 20 minutos por carretera, pero también hay poblaciones a las que se puede llegar fácilmente en autobús o en los trenes de Rodalies.
Viladecans
Y es que la Ciudad Condal puede presumir de contar en su entorno con pueblecitos costeros, de montaña y de interior con un importante patrimonio histórico y natural.
Este es el caso también de un bonito pueblo que se encuentra a tan solo 30 minutos del municipio de Viladecans (Barcelona). Se trata de Torrelles de Llobregat, un pueblo de la comarca del Baix Llobregat.
Las famosas cerezas
Esta villa encantadora está rodeada de bosques y campos donde se cultivan las cerezas, de donde provienen gran parte de los ingresos de los agricultores del municipio.
Dichas cerezas son uno de los productos típicos del territorio, y sus plantaciones ocupan 300 hectáreas de las 1.350 que tiene el municipio.
Además, la fruta da origen a la Fira de la cirera, que se celebra el primer fin de semana de junio.
Catalunya en Miniatura
Durante la jornada, se organizan actividades y talleres, una ruta gastronómica de cerezas e, incluso, se otorga un distintivo a la mejor cereza de Torrelles.
Además, en Torrelles de Llobregat se encuentra Catalunya en Miniatura, un parque temático declarado de Interés Turístico Nacional donde se pueden ver maquetas a escala 1:25 de los monumentos, edificios y lugares más representativos de la comunidad autónoma.
Horarios de visita
El parque también ofrece actividades de aventura -como el Bosc Animat con tirolinas y puentes colgantes-, además de un restaurante.
El horario es de lunes a domingo de 10h a 18h, excepto en los meses de julio y agosto, que cierra a las 19h.
Las entradas tienen un coste de 15€, pero con un descuento del 5% si se compran online.
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