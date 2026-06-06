"Por fin un restaurante con calidad y cantidad": los elogios al mejor restaurante de Viladecans, según Tripadvisor

Viladecans cuenta con más de 67.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más pobladas de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Por ello, cuenta con una gran oferta gastronómica e incluso hay alguno que ha aparecido en un conocido programa de televisión.

Esta ciudad del Área Metropolitana de Barcelona es uno de los casos en los que su abanico de opciones gastronómicas triunfa en webs de posicionamiento como Tripadvisor. Por ello, tenemos más facilidad para escoger la mejor opción, aunque siempre según la opinión de los clientes.

El mejor restaurante de Viladecans

Entre todos los restaurantes del municipio destacan las impresiones positivas que recibe uno de ellos, y que lidera el primer puesto en varios ránkings. De hecho, en Tripadvisor ha logrado ser el número 1 de 146 locales de restauración registrados.

Este valorado establecimiento culinario ha recibido una puntuación de 4,6 estrellas (sobre cinco) en el global de las cuatro categorías que se tienen en cuenta: comida, servicio, relación calidad-precio y atmósfera. Se trata del Alegria Bar i Restaurant, ubicado en el número 6 de la calle Catalunya.

Un restaurante con "calidad y cantidad"

Muchos usuarios coinciden en que el precio se adapta a la cantidad de los platos: "Por fin un restaurante con calidad y cantidad. Repetiré segurísimo, un precio muy razonable", cuenta Toni.

Además, este local de restauración puede presumir de una carta extensa y variada. Su propuesta gastronómica es la comida tradicional mediterránea, por lo que podemos encontrar varios platos típicos del territorio.

Una carta que cumple con las expectativas

El Alegria Bar i Restaurant cuenta con varios entrantes de nivel: jamón ibérico, caracoles en salsa o salteado de setas son algunas de las opciones. El local también ofrece todo de tipo de ensaladas y pastas, aunque las 'delicatessen' están para los más fanáticos de la carne.

"Siempre que podemos vamos a degustar sobre todo sus carnes a la piedra", cuenta Jesús. Y es que hay todo tipo de carnes: chuletones, botifarras, filetes, entrecots... Una lista interminable, por mucho que se visite a menudo el restaurante. La carta también ofrece algunas opciones de pescado.

Horario

El horario de apertura es de lunes a sábado para las comidas, de 13 h a 15:45 h, aunque durante el sábado el horario se extiende hasta las 17 h.

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El local no ofrece servicio de cena.