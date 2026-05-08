"Manjar de dioses": el bar de Viladecans venerado por sus patatas bravas y anchoas del Cantábrico

Viladecans es una ciudad de la comarca del Baix Llobregat, en la provincia de Barcelona. Esta localidad del área metropolitana alcanza los 67.350 habitantes y, aunque es una ciudad bastante joven, conserva un gran patrimonio histórico. Además de poder disfrutar de su paisaje de playa, también ofrece espacios de montaña y zonas naturales.

Otro de los puntos a favor que parece tener esta ciudad es uno de sus bares de tapas: Las palmeras, que ha destacado estos últimos años por su oferta de bravas en la carta además de por su "especialidad en anchoas".

Una tapa a las 7 de la mañana

Este local se encuentra en la Rambla Modell, 31, en Viladecans y una de sus características que llama la atención es que su cocina de tapas abre a partir de las 7 de la mañana y no cierra hasta las 24 horas. El local llama a esta estrategia "cocina 'non-stop'".

Debido a su éxito la cadena no ha parado de crecer: Las palmeras no solo está en Viladecans: también tienen local en Gavà, en Premià de Mar y, de reciente apertura, en Terrassa.

Los tres locales, además de ofrecer sus platos y tapas de la carta completa, también cuentan con una carta de desayuno y merienda y una oferta de vermut. Pueden consultarse sus menús de mediodía, noches y fin de semana en la web.

La patata de su carta

Estas son las tres tapas de patatas que más destacan:

Patatas Las palmeras (7,95 euros): contiene las patatas con su piel, fritas a alta temperatura y bañadas con su particular mayonesa .

(7,95 euros): contiene las patatas con su fritas a alta temperatura y bañadas con su particular . Patatas bravas (6,95 euros): patatas con una fritura clásica salpimentadas y acompañadas de alioli casero.

(6,95 euros): patatas con una fritura clásica salpimentadas y acompañadas de alioli casero. Bomba (3,95 euros): una patata rellena de "sabrosos ingredientes" a elegir y de un tamaño consistente, bañada en alioli y salsa brava.

El perfil 'Vaya Bravas!', de la plataforma Tiktok, se dedica a probar las mejores delicias de la patata alrededor de Catalunya. En el 2023, probó los tres platos de Las palmeras -las patatas bravas clásicas, las patatas Las palmeras y la bomba-. "Toda una alegría que planten este manjar de dioses encima de la mesa", decía el catador en el vídeo.

Parece que este local sirve buenas patatas desde hace años, ya que Edu González, muy conocido en redes por crear 'Bravas Barcelona', "la mayor biblioteca de bravas en Barcelona que puedes imaginar", hizo una reseña de Las palmeras en el 2022. Sin embargo, actualmente sus vídeos en redes ya van enfocados a todo tipo de comida y restaurantes, no únicamente a las bravas.

El creador de contenido clasificaba las bravas del local de Viladecans de una "variedad agria" y destacaba su fritura, porque mantiene el interior tierno y la corteza crujiente. También resalta la combinación de su casero alioli con su salsa roja "con un intenso sabor a pimienta".

Noticias relacionadas

González, a pesar de ser especialista en bravas, destacó en la reseña su plato estrella: las anchoas. Y dijo de ellas que "siguen estando tan ricas que se te ponen los ojos en blanco".