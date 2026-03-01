Planta confinada
Un herido grave en el incendio de un bloque de pisos de Viladecans
Está evacuado al hospital de la Vall d'Hebron y están valorando a otras dos personas
Una persona ha resultado herida grave en el incendio de un bloque de pisos en Viladecans (Barcelona), que ya está en fase de control pero que ha obligado a confinar en sus domicilios a los vecinos de la tercera planta.
Según el primer balance de los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), los equipos sanitarios han evacuado al hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona a un afectado, en estado grave, y están valorando a otras dos personas. El incendio se ha iniciado hacia las 17.48 horas en un bloque de pisos de la calle Dos de Maig de Viladecans y, cuando los Bomberos han llegado a lugar, con diez dotaciones, todavía estaba activo en la tercera planta.
El fuego, que se ha propagado por el patio interior y ha dejado toda la escalera llena de humo, ya está en fase de control, según los Bomberos. Debido al fuego y al humo, los vecinos a partir de la tercera planta se han tenido que confinar en el interior de sus domicilios.
Los Bombers trabajan para extinguir el fuego en la tercera planta, mientras ventilan y revisan todos los pisos.
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Arrancan las obras para transformar el párking del Alcampo de Sant Boi en una macroplanta fotovoltaica
- Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
- CCOO desconvoca la huelga en Ferrocarrils prevista para los días del Mobile World Congress, pero Semaf la mantiene
- Barcelona invertirá 260 millones hasta 2031 para poblar el entorno de la estación de la Sagrera antes de su estreno
- Badalona cierra un supermercado por no tener licencia tras multarlo tres veces