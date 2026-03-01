Un herido grave en el incendio de un bloque de pisos de Viladecans

Una persona ha resultado herida grave en el incendio de un bloque de pisos en Viladecans (Barcelona), que ya está en fase de control pero que ha obligado a confinar en sus domicilios a los vecinos de la tercera planta.

Según el primer balance de los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), los equipos sanitarios han evacuado al hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona a un afectado, en estado grave, y están valorando a otras dos personas. El incendio se ha iniciado hacia las 17.48 horas en un bloque de pisos de la calle Dos de Maig de Viladecans y, cuando los Bomberos han llegado a lugar, con diez dotaciones, todavía estaba activo en la tercera planta.

El fuego, que se ha propagado por el patio interior y ha dejado toda la escalera llena de humo, ya está en fase de control, según los Bomberos. Debido al fuego y al humo, los vecinos a partir de la tercera planta se han tenido que confinar en el interior de sus domicilios.

Los Bombers trabajan para extinguir el fuego en la tercera planta, mientras ventilan y revisan todos los pisos.