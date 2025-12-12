El teatro de calle anima las calles de Viladecans en Navidad
Cuarta edición de Al Carrer Nadal, la edición invernal del Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer Viladecans
Viladecans vuelve a levantar el telón. Durante las fiestas navideñas, las calles de este municipio del Baix Llobregat, a solo 10 kilómetros de Barcelona, se llenarán de magia y cultura con la cuarta edición del festival de teatro Al Carrer Nadal, único en Cataluña. Teatro, clown, acrobacias, música y fuego centrarán la programación de un festival que aporta una gran dosis de cultura y creatividad a la Navidad viladecanense.
Del 28 al 30 de diciembre, Al Carrer Nadal ofrecerá quince espectáculos de trece compañías que configuraran un total de veintiocho actuaciones en tres días en seis espacios diferentes de la ciudad, con una fuerte apuesta por creaciones de artistas nacionales, incluyendo dos propuestas internacionales, la compañía Kiai de Francia y el grupo One Shot de Bélgica. Cinco de los espectáculos serán itinerantes, y cuatro son instalaciones artísticas participativas para dar vida a las calles en plenas fiestas.
Con esta edición invernal, el Festival Al Carrer, que lleva ya 36 ediciones, sigue creciendo y situando a Viladecans en el centro de las artes de calle en España. No en vano el Ayuntamiento de Viladecans ostenta la presidencia de la Plataforma de Artes de Calle (PAC), lo que consolida a la ciudad como un referente estatal y europeo en la promoción y difusión del arte público.
La alcaldesa Olga Morales declaró, en la presentación del festival, que el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento con la edición navideña del festival Al Carrer “es una clara demostración del amor incondicional de Viladecans por las artes de calle, poniendo la cultura al alcance de toda la ciudadanía”.
Las distintas actuaciones tendrán lugar en la plaça de la Vila, la plaça de la Constitució, el parc del Torrent Ballester, la Rambla Modolell, el tramo de la calle de Doctor Reig hasta la Plaça de les Palmeres y la calle Jaume Abril.
Los espectáculos itinerantes Robobops, Les Nomades y Les Pompiers, contarán con dos rutas distintas: un primer recorrido desde la calle del doctor Reig, pasando por la plaça de les Palmeres, hasta la plaça de la Constitució, y un segundo trayecto que comenzará en la calle Jaume Abril. El espectáculo itinerante Hexagoum tendrá como punto de partida el parc de Can Xic.
Las calles, un gran escenario
Trece compañías ofrecerán quince espectáculos y veintiocho actuaciones en seis espacios diferentes de la ciudad.
- "Bye Bye, Confetti" es un espectáculo de la compañía La Baldufa Teatre, que narra la historia de tres payasos que enfrentan la muerte de su líder Confetti y superan el duelo a través del humor y la crítica. La compañía recibió el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020.
- En “Carilló”, de la compañía La Tal, un relojero nos guía a través de los pequeños universos escondidos en los relojes, invitándonos a descubrir la magia que habita en lo cotidiano.
- “Gran Sonata”, de la compañía Le Puant, representa el último concierto de un compositor barroco, que se convierte en un verdadero caos debido a su mala memoria y despistes constantes, y que necesitará la ayuda del público para cerrar su carrera de la forma memorable que siempre ha soñado.
- “Kaboom!”, de la compañía Sabanni, presenta a un payaso entrañable y excéntrico que lleva treinta años recorriendo pueblos con su carro lleno de sorpresas, que se encuentra perdido y dependerá de la complicidad de los espectadores para decidir hacia dónde continuar su camino.
- “Nomadesh”, de los valencianos La Fam compañía de Teatre, ofrece la oportunidad de descubrir a unos viajeros procedentes de un lejano oriente futurista que, con sus enormes estructuras vitales y movimientos coreografiados, se desplazan en busca de un mundo mejor.
- “One Shot”, de la compañía belga One Shot, enfrenta a dos hombres en un intenso “tour de force” con un espectáculo lleno de tensión constante que desafía tanto a los intérpretes como a los espectadores.
- “Pulse”, de la compañía francesa Kiaí, es un espectáculo acrobático de energía brutal y contagiosa, que desafía la gravedad con creatividad, fuerza y una precisión asombrosa.
- “Hexagonum”, de la compañía gallega Troula, es un espectáculo itinerante de marionetas relata la rebelión de una reina abeja y su corte frente al trato que los seres humanos dan a la naturaleza.
- “Les nòmades”, de Actua Produccions, invita a un viaje itinerante visual y sonoro guiado por criaturas gigantes procedentes de la Tierra de Fantasía que recorren los cinco continentes en un trayecto donde lo maravilloso y lo real se entrelazan.
- “Les pompiers”, de la compañía La Tal, irrumpe en las calles con dos bomberos llenos de humor que conducen un vehículo salido del baúl de los juegos antiguos, llenando el espacio público de color, complicidad y celebración.
- “Robobops”, de Actua Produccions, presenta a unos robots gigantes recién cargados de energía que se niegan a permanecer encerrados en el laboratorio.
- “Carpa Món Titella” de Galiot Teatre. Un espacio donde el público puede explorar títeres de todo tipo provenientes de todo el mundo.
- “Micro-Shakespeare”, de la CIA Toti Toronell, ofrece una manera insólita y sorprendente de vivir las obras del célebre dramaturgo.
- “Lo Carrofil”, de la Cie. Efímer, presenta un carrusel formado por seres fantásticos. pensado para niños de 3 a 6 años.
- “Pirene”, de Apikipala CIA, propone una serie de juegos de ingenio y habilidad aptos para todas las edades.
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- La empresa catalana Cudié, a punto de su 80º aniversario: 'Vendemos 157.000 kilos de catanias al año en 20 países
- Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
- Llega a Barcelona una de las cadenas de gangas más populares de Europa: abrirá una megatienda en primavera
- Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras
- ¿Qué supermercados están abiertos hoy, Día de la Constitución en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas