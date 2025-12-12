El teatro de calle anima las calles de Viladecans en Navidad

Viladecans vuelve a levantar el telón. Durante las fiestas navideñas, las calles de este municipio del Baix Llobregat, a solo 10 kilómetros de Barcelona, se llenarán de magia y cultura con la cuarta edición del festival de teatro Al Carrer Nadal, único en Cataluña. Teatro, clown, acrobacias, música y fuego centrarán la programación de un festival que aporta una gran dosis de cultura y creatividad a la Navidad viladecanense.

“One Shot” enfrenta a dos hombres en un intenso “tour de force” / Ajuntament de Viladecans

Del 28 al 30 de diciembre, Al Carrer Nadal ofrecerá quince espectáculos de trece compañías que configuraran un total de veintiocho actuaciones en tres días en seis espacios diferentes de la ciudad, con una fuerte apuesta por creaciones de artistas nacionales, incluyendo dos propuestas internacionales, la compañía Kiai de Francia y el grupo One Shot de Bélgica. Cinco de los espectáculos serán itinerantes, y cuatro son instalaciones artísticas participativas para dar vida a las calles en plenas fiestas.

Con esta edición invernal, el Festival Al Carrer, que lleva ya 36 ediciones, sigue creciendo y situando a Viladecans en el centro de las artes de calle en España. No en vano el Ayuntamiento de Viladecans ostenta la presidencia de la Plataforma de Artes de Calle (PAC), lo que consolida a la ciudad como un referente estatal y europeo en la promoción y difusión del arte público.

Las calles, un gran escenario / Maria Jose Reyes Martin

La alcaldesa Olga Morales declaró, en la presentación del festival, que el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento con la edición navideña del festival Al Carrer “es una clara demostración del amor incondicional de Viladecans por las artes de calle, poniendo la cultura al alcance de toda la ciudadanía”.

Las distintas actuaciones tendrán lugar en la plaça de la Vila, la plaça de la Constitució, el parc del Torrent Ballester, la Rambla Modolell, el tramo de la calle de Doctor Reig hasta la Plaça de les Palmeres y la calle Jaume Abril.

“Pulse” es un espectáculo acrobático de energía brutal y contagiosa / Ajuntament Viladecans

Los espectáculos itinerantes Robobops, Les Nomades y Les Pompiers, contarán con dos rutas distintas: un primer recorrido desde la calle del doctor Reig, pasando por la plaça de les Palmeres, hasta la plaça de la Constitució, y un segundo trayecto que comenzará en la calle Jaume Abril. El espectáculo itinerante Hexagoum tendrá como punto de partida el parc de Can Xic.