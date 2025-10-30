Muere un hombre al caer mientras realizaba tareas de mantenimiento en una empresa de Viladecans

Un hombre de 54 años ha muerto este jueves tras precipitarse desde una altura de unos 14 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo de una empresa de Viladecans (Barcelona), según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El aviso se ha recibido sobre las 14.30 horas y hasta el lugar se han desplazado diversas dotaciones policiales, así como efectivos de los Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Las causas del accidente están siendo investigadas, y los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción de Gavà (Barcelona) y del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.