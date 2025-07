El delta del Llobregat conectará a sus empresas con la FP Dual a través de un proyecto pionero a nivel español

“Hoy es un día importante para nuestro territorio, un día especial también para Viladecans, que tiene el honor de albergar este acto”. Así ha celebrado la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, la presentadora de una nueva aceleradora de la Formación Profesional (FP) Dual, aquella modalidad de la en la que el estudiante se convierte en aprendiz y combina la formación en el centro educativo con la actividad productiva en la empresa. Se trata de una nueva herramienta que debe ser “una vía rápida y sencilla para incorporar jóvenes en FP Dual”. Ahora, con solo unos pocos clics, los agentes interesados pueden acceder a una bolsa de aprendices de los centros de FP del territorio e iniciar el proceso para incorporarlos a sus plantillas.

La aceleradora de FP dual es un proyecto piloto (2025-2027) pionero en España, desarrollado en el delta del Llobregat, impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Fundación BCN Formación Profesional, con la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos del territorio —Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat y Viladecans—. En definitiva, la aceleradora busca simplificar y acelerar el proceso de intermediación entre empresas y centros de FP e incrementar el número de empresas que participan como formadoras en la FP dual.

Precisamente, un estudio publicado esta misma semana por CaixaBank Dualiza Tres de cada cuatro directores de Centros Integrados de FP (CIFP) —aquellos dedicados en exclusiva a esta formación— consideran que las empresas de su entorno tienen "poco o ningún conocimiento" sobre las características de la Formación Dual Intensiva, y ese mismo porcentaje cree que esas empresas están "poco o nada dispuestas a colaborar en esa formación intensiva".

La alcaldesa de Viladecans, en su papel de anfitriona, ha explicado así que la aceleradora de FP Dual representa “una apuesta estratégica por adaptar la formación profesional a los nuevos tiempos, conectando mejor el mundo educativo con el mundo empresarial y asegurando oportunidades reales para nuestros jóvenes”. Así, Morales ha remarcado que los principales objetivos de la iniciativa aumentar el número de empresas implicadas en la formación y “captar talento y garantizar que ese talento se quede y crezca aquí, en nuestras ciudades”.

El sistema, accesible durante todo el curso escolar a través de la web acceleradorafpdual.amb.cat, permite a las empresas consultar el portafolio de titulaciones disponibles y enviar solicitudes detallando el perfil profesional que necesitan. La plataforma conecta automáticamente a las empresas con los centros educativos más cercanos que pueden ofrecer candidatos adecuados, siguiendo un proceso organizado por zonas de proximidad.

la secretaria general de FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, durante la presentación d ela aceleradora de FP Dual del delta del Llobregat. / AMB

Por qué el delta

Por ahora, el proyecto de la aceleradora funcionará en estas cinco urbes, pero los impulsores de la iniciativa explican que el objetivo es que pueda replicarse en otras zonas del área metropolitana. La directora del Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic del AMB, Ester Pujol, ha explicado que el delta del Llobregat ha sido la zona elegida para impulsar este proyecto piloto porque los cinco municipios que lo integran cuentan con un importante "volumen de actividad económica", así como "de centros educativos que pican piedra a diario para dar salida a sus especializaciones profesionales".

"Pero, sobre todo, también porque ya existe una tradición, ya existe una sinergia de trabajo conjunto de proyectos estratégicos en materia de promoción económica. Esto no podemos decir no pasa en todo el territorio metropolitano", ha dicho Pujol en el auditorio de Can Calderón de Viladecans: "Debemos generar que haya unas condiciones de sinergia, de alianzas, entre los ayuntamientos que hagan trascender su mirada exclusivamente municipalista".

El acto ha contado también con la participación de la secretaria general de FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, quien ha insistido en la apuesta del Gobierno por entender la empresa "no solo como un lugar que se llega tras un periodo más académico, sino como un espacio de formación tan válido como el propio centro". "Desde el 2020 incorporamos esa reflexión, también aquellas perspectivas que nos mostraban que los mayores porcentajes del total de los puestos de trabajo ofertados en 2025 correspondían a personas con titulaciones de formación profesional. En el 2030, el 65% de los puestos de trabajo van a ser de formación profesional", ha aseverado Monterrubio, quien ha recordado que la inmensa mayoría de empresas tienen "un verdadero problema con el relevo generacional y para encontrar personal cualificado".

El delta del Llobregat es un área con más de 8.000 empresas, infraestructuras estratégicas como el puerto de Barcelona, el aeropuerto y la ZAL —la plataforma logística intermodal del Port de Barcelona—, y una amplia red de 22 centros de FP que forman cada año a más de 8.000 estudiantes. "Esta combinación de oferta educativa, diversidad empresarial y tradición de cooperación público-privada hacen del territorio un escenario ideal para evaluar este tipo de proyectos innovadores", señala el AMB en un comunicado.