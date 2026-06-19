Terrassa tendrá el primer tanatorio y crematorio público de mascotas de Catalunya

El Ayuntamiento de Terrassa ha sacado a licitación las obras para construir el que será el primer tanatorio y crematorio público de animales de compañía de Catalunya. El equipamiento se ubicará junto al cementerio de la ciudad y ofrecerá un servicio de despedida para las mascotas e incineración. El edificio estará concebido con un ambiente cálido y acogedor para las familias que atraviesen el duelo por la pérdida de sus animales, a los que se quiere dar un reconocimiento como un miembro más de la familia.

El Tanatori Municipal d'Animals de Companyia estará destinado a perros, gatos, hurones, pájaros, roedores y otras especies, siempre que sus dimensiones y peso permitan la incineración en las instalaciones, que estarán preparadas para animales de hasta 150 kilos. Para su despedida, la Funeraria de Animales les ofrecerá un servicio integral que incluirá la recogida del animal, salas de vela, ceremonias de despedida, cremación individual o colectiva, entrega de las cenizas en urna y gestión administrativa de la baja del microchip identificativo.

Render del exterior del Tanatori Municipal d'Animals de Companyia de Terrassa / .

El equipamiento se construirá en la Carretera de Montcada, 789, dentro del Complex Funerari Municipal, y lo gestionará la empresa pública Funerària de Terrassa, S.A.U. La previsión del consistorio es que las obras comiencen en septiembre de 2026 y terminen en abril de 2027, y cuentan con un presupuesto de 2.199.728,93 euros (IVA incluido).

MAPA: Mapa de la ubicación en Carretera de Montcada, 789, 08227 Terrassa, Barcelona.

Diseño de las instalaciones

El nuevo equipamiento, diseñado por el despacho de arquitectura ARQBAG SCCL (Equip Arqbag), contará con una superficie de unos 400 metros cuadrados, a los que se sumará un espacio verde exterior con jardines, zonas de paseo y un columbario, que convivirán con la actividad habitual de la Funerària de Terrassa.

En el interior, el tanatorio se distribuirá en tres grandes áreas: una zona pública con recepción y administración; una zona ritual, con sala de velatorio y espacios de despedida; y una zona técnica destinada a los hornos crematorios y a los servicios internos.

Render del interior del Tanatori Municipal d'Animals de Companyia de Terrassa / .

Según los 'renders' del proyecto, el edificio tendrá una estética minimalista, con tonos tierra y una fachada de hormigón integrada en su entorno verde. En la parte interior, las estancias contarán con grandes ventanales y tragaluces que favorecerán la entrada de luz natural. El interiorismo, dominado por los tonos tierra, quiere transmitir calidez, y destaca el uso de la madera en el mobiliario, la recepción y las puertas. A ello se sumarán lámparas de pie y apliques de pared de luz cálida, todo con el objetivo de crear un ambiente acogedor para las familias que atraviesen un momento de duelo.

Desde el Ayuntamiento de Terrassa señalan que el proyecto ofrece "un recorrido sereno e integrado en el paisaje, aprovechando las vistas hacia la Mola y los espacios verdes existentes". Además, el equipamiento se ha concebido como un espacio flexible, con capacidad para ampliarse en el futuro.

Demanda creciente

Desde el consistorio explican que este nuevo servicio nace para dar respuesta a una "demanda creciente" de acompañar la muerte de los animales de compañía con un servicio "digno" y adaptado a las familias, y detallan que la cocapital vallesana cuenta actualmente con más de 20.000 perros, gatos y hurones censados, y, si se incluyen los animales no registrados, la cifra podría llegar a duplicarse.

Además, las mismas fuentes subrayan que el hecho de que Terrassa no disponga aún de un servicio específico de cremación de animales "obliga a muchas familias a depender de los veterinarios o de empresas privadas situadas fuera del municipio". Una situación que, añaden, "dificulta que los propietarios puedan participar en un acto de despedida o disponer de un servicio personalizado".

En palabras de la teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto y concejala de Servicios Funerarios, Laura Rivas, "cada vez más familias conviven con animales de compañía y, cuando estos mueren, necesitan despedirlos de forma digna y emotiva". En este sentido, Rivas añade que el objetivo del nuevo tanatorio es "dar a las familias la oportunidad de hacer una buena despedida, mediante la cremación de los restos de los animales domésticos, con un servicio respetuoso y sostenible y conforme a la normativa vigente en materia medioambiental y de sanidad animal".

Proyecto pendiente en Barcelona ciudad

En 2023, el Ayuntamiento de Barcelona anunció la creación de un nuevo servicio municipal de cremación de animales de compañía y de cementerio para la inhumación de las cenizas. En aquel momento, el consistorio señaló que se trataría del primer crematorio público de mascotas de Catalunya y de España. No obstante, el proyecto no ha avanzado según el calendario previsto, de manera que el de Terrassa podría convertirse finalmente en el primero de estas características en entrar en funcionamiento.

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Además, el anuncio del proyecto de crematorio público de Barcelona en su momento provocó la indignación de las empresas privadas que se dedican a dar este servicio, y calificaron la iniciativa municipal de "competencia desleal".