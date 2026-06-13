Carreteras
Estos son los radares de velocidad en Terrassa
Te detallamos los diferentes puntos de la ciudad donde están ubicados los radares fijos de control de velocidad
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Neus Castellet
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El Servei Català de Trànsit (SCT) ha activado radares móviles con el objetivo de "combatir la dispersión de la siniestralidad en la red viaria catalana".. Terrassa (Vallès Occidental) cuenta con un total de siete radares fijos distribuidos en diversos puntos de la ciudad, estratégicamente ubicados tanto en vías urbanas como interurbanas, con el propósito de controlar y reducir la velocidad del tráfico a fin de minimizar el riesgo de accidentes.
A continuación, consulta la información detallada sobre su ubicación y los límites de velocidad correspondientes.
Carretera de Rellinars, 340 (km 2,5, sentido Terrassa): 50 km/h
- Ubicación: En el kilómetro 2,5 de la carretera de Rellinars, en dirección a Terrassa.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Carretera de Matadepera, 323 (km 6,5, sentido Terrassa): 80 km/h
- Ubicación: En el kilómetro 6,5 de la carretera de Matadepera, en dirección a Terrassa.
- Límite de velocidad: 80 km/h.
Avenida del Vallès, 460 (sentido Sabadell): 50 km/h
- Ubicación: En la avenida del Vallès, a la altura del número 460, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Calle Navas de Tolosa, 385-391 (cruce con C/ Rambla, sentido Sabadell): 30 km/h
- Ubicación: En la calle Navas de Tolosa, en el cruce con la calle de la Rambla, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 30 km/h.
Avenida de Santa Eulàlia, 328 (sentido Terrassa): 50 km/h
- Ubicación: En la avenida de Santa Eulàlia, a la altura del número 328, en dirección a Terrassa.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Avenida del Vallès, 340 (km 0,5, sentido Sabadell): 50 km/h
- Ubicación: En la avenida del Vallès, en el kilómetro 0,5, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
Calle Colom, 430 (sentido Sabadell): 50 km/h
- Ubicación: En la calle Colom, a la altura del número 430, en dirección a Sabadell.
- Límite de velocidad: 50 km/h.
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