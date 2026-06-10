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Un herido por arma blanca en una pelea en una calle de Terrassa

La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario y no se teme por su vida

Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona

Imagen de archivo de un coche de Mossos

Imagen de archivo de un coche de Mossos / ACN

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Un hombre ha resultado herido por arma blanca este miércoles en una pelea que ha tenido lugar en la calle Germà Joaquim de Terrassa, según ha avanzado "El Caso" y han confirmado a la ACN los Mossos d'Esquadra.

Investigación abierta

Los hechos se han producido hacia las 18.30 horas. La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario y, según han indicado fuentes policiales, no se teme por su vida.

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de localizar al responsable de la agresión y esclarecer las causas de los hechos.

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