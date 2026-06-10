Suceso
Un herido por arma blanca en una pelea en una calle de Terrassa
La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario y no se teme por su vida
Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
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Un hombre ha resultado herido por arma blanca este miércoles en una pelea que ha tenido lugar en la calle Germà Joaquim de Terrassa, según ha avanzado "El Caso" y han confirmado a la ACN los Mossos d'Esquadra.
Investigación abierta
Los hechos se han producido hacia las 18.30 horas. La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario y, según han indicado fuentes policiales, no se teme por su vida.
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de localizar al responsable de la agresión y esclarecer las causas de los hechos.
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