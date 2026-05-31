Guerra en Irán
Se hunde parcialmente el tejado del Centre Excursionista de Terrassa sin causar heridos
Se pide a los vecinos que tienen una terraza junto al edificio que no salgan al exterior
El tejado del Centre Excursionista de Terrassa se ha hundido parcialmente este domingo sin causar heridos. Los Bombers han recibido el aviso a las 07.12 horas. Se trata de un edificio de planta baja y buhardilla situado en la calle Sant Llorenç.
Los Bombers han hecho una primera revisión del inmueble desde los edificios colindantes y después desde el interior, y han confirmado que no había nadie. Posteriormente, han cortado la acometida de agua y de electricidad y han activado al arquitecto municipal. Se pide a los vecinos que tienen una terraza adyacente al edificio afectado que, como medida preventiva, no salgan al exterior.
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