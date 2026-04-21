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Sant Jordi 2026 en Terrassa: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Sant Jordi 2026 en Sabadell: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Mapa de Sant Jordi 2026 en Barcelona: todas las paradas, nuevas zonas y recomendaciones

Sant Jordi en Terrassa

Sant Jordi en Terrassa / Ajuntament de Terrassa

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Terrassa se prepara para vivir intensamente la Diada de Sant Jordi este próximo 23 de abril, una de las jornadas más emblemáticas del calendario cultural catalán. La cocapital vallesana se llenará de ambiente festivo con más de 300 puntos de venta de libros y rosas, muestras de cultura popular y la participación destacada de autores locales en diferentes espacios del municipio.

A continuación, repasamos las principales propuestas, ubicaciones y horarios para no perderse nada durante la jornada.

Paradas de libros y rosas

Las calles y plazas de Terrassa acogerán centenares de puestos repartidos por distintos puntos del centro y otros barrios de la ciudad. Estas son las principales ubicaciones:

  • Plaça Vella: concentrará a profesionales del libro y la rosa, con puestos de establecimientos especializados.
  • Raval de Montserrat: contará con paradas gestionadas por partidos políticos y entidades locales.
  • Calle de la Unió: acogerá editoriales y empresas de venta al por mayor de libros.

También se podrán encontrar paradas de todo tipo de entidades, con o sín ánimo de lucro, centros educativos y asociaciones de la ciudad en los siguientes puntos:

  • Plaça del Progrés
  • Calle Major (tramo entre Plaça Vella y calle de la Unió)
  • Calle de la Font Vella
  • Calle Major (entre calle de la Unió y calle de la Cisterna)
  • Placeta de la Font Trobada
  • Plaça del Doctor Robert-Passeig del Comte d’Ègara
  • Rambla d’Ègara
  • Rambla de Francesc Macià

Firmas de autores locales

otro de los atractivos de la jornada será el espacio dedicado a los escritores y escritoras de Terrassa.

La Plaça Torre del Palau acogerá el Espacio de autores y autoras locales, donde un total de 54 creadores podrán promocionar sus obras, firmar ejemplares y compartir tiempo con los lectores, de 11:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Muestras de cultura popular

La programación cultural llenará las calles de música, tradición y espectáculos durante toda la tarde del 23 de abril.

Drac de Terrassa (Pasacalles sin fuego):

  • Hora: 18:00 a 19:00 h
  • Sitio: Salida desde la parada del Dragón (Mercado de la Independencia)
  • Recorrido: Raval de Montserrat, placeta de la Font Trobada, calle de Gavatxons, Plaça Vella y regreso al Raval

Bastoners de Terrassa (Pasacalles y bailes):

  • Hora: desde las 17:45 h (inicio)
  • Recorrido: Plaça Torre del Palau, calle de Gavatxons, calle Cremat y Raval de Montserrat

Geganters de Terrassa (Baile):

  • Hora: 19:00 a 19:30 h
  • Sitio: Frente al Ayuntamiento

Colles Castelleres (Exhibición castellera):

  • Hora: 19:15 a 21:15 h
  • Sitio: Plaça Vella
  • Nota: En caso de lluvia, la exhibición se trasladará a la plaza del Vapor Ventalló junto con la actuación de los Bastoners

Diables de Terrassa (Tabalada y exhibición):

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  • Hora: 18:30 a 21:30 h
  • Sitio: Plaça del Progrés

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