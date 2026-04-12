Un correfoc se descontrola y empaña el cierre de La Culturassa en Terrassa

La celebración de La Culturassa, la fiesta dedicada a la cultura popular catalana en Terrassa, se ha visto empañada por un incidente ocurrido durante el tradicional correfoc que servía como acto de clausura.

El espectáculo pirotécnico en el que participaban distintas 'collas' infantiles de diables de la ciudad se descontroló de forma inesperada y provocó una explosión que sorprendió tanto a los participantes como al público asistente.

Según informa 'Diari de Terrassa', un artefacto pirotécnico que debía proyectarse hacia el cielo acabó desviándose en dirección al público. Esta información ha sido confirmada por el presidente de la Coordinadora de Grupos de Cultura Popular y Tradicional Catalana de Terrassa, Jordi Serra.

Un herido leve

A pesar del susto inicial, el balance de daños personales es limitado. Solo se ha registrado un herido: un menor que, a consecuencia del sobresalto, cayó al suelo y se fracturó un brazo. Testigos presenciales señalan que los miembros de las collas de diables actuaron con rapidez para atender a los afectados y tranquilizar a los asistentes.

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El incidente ha obligado a dar por finalizado el evento antes de lo previsto, poniendo un cierre inesperado a una jornada festiva marcada por la tradición y la participación ciudadana.