"Espectacular”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google

La amplia oferta de deliciosos postres y dulces que ofrece la pastelería La Xicra (C/ Emili Badiella, 18) de Terrassa la convierten en un emblema vallesano. Las reseñas en Google así lo constatan, con una de las mayores puntuaciones sobre la base de un gran número de comentarios. Pero además la alta calidad de sus productos frescos y artesanos también le ha dado reconocimiento a nivel catalán.

La Xicra ha recibido, en la séptima edición de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, la distinción de la Fava de Cacau, que la ha posicionado en el top 50 de las mejores pastelerías de Catalunya en 2024. La Xicra es una pastelería artesana y creativa que nace del deseo de Berta, la propietaria, de juntar algunas de sus pasiones, entre ellas “hacer una pastelería diferente, más saludable, responsable y sobre todo buena”.

Está claro que sus deseos ya son una realidad, y otro galardón que se le ha otorgado recientemente lo confirma.

En el marco de la Mostra Internacional de Pastisseria, La Xicra ha recibido un premio especial por elaborar el producto más singular: el Cardenal, un dulce típico de Terrassa que la pastelería elabora en formato individual, utilizando pa de pessic de almendra y merengue, relleno de nata con Kirsch y una salsa de chocolate con un 70% de cacao.

Entre el surtido de galletas, granolas, chocolates y dulces en general que La Xicra ofrece, los usuarios de Google destacan, aparte del Cardenal, el "espectacular croissant relleno de naranja”, el hojaldre de manzana con crema de almendra, o una galleta de remolacha y coco que “está buenísima”.

"Un lugar encantador con un personal súper amable. Los pasteles están buenísimos y se pueden hacer bajo encargo. Tienen cruasanes muy originales que nos han encantado. Ideal para desayunar algo sano y casero", escribe otro comensal..

Aparte de ofrecer dulces para chuparse los dedos, La Xicra también propone una serie de talleres para aprender a hacer postres que después pueden degustarse in situ. Para apuntarse, no hace falta tener conocimientos de repostería. El taller se realiza los martes (reservas por teléfono o a través de su Instagram) y cuesta 40 euros por persona (mínimo 5 participantes). La Xicra garantiza a los participantes que se llevarán las recetas de los postres, un “montón” de consejos, dos horas de práctica y -la mejor parte- una deliciosa cata final.