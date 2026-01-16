Recomendaciones
"Espectacular”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google
La Xicra ofrece talleres para aprender a elaborar postres, que culminan con una deliciosa cata final
El bar de Terrassa que triunfa con sus croquetas de pollo
Los 5 mejores restaurantes de Terrassa según Tripadvisor
Alba Zaplana
La amplia oferta de deliciosos postres y dulces que ofrece la pastelería La Xicra (C/ Emili Badiella, 18) de Terrassa la convierten en un emblema vallesano. Las reseñas en Google así lo constatan, con una de las mayores puntuaciones sobre la base de un gran número de comentarios. Pero además la alta calidad de sus productos frescos y artesanos también le ha dado reconocimiento a nivel catalán.
La Xicra ha recibido, en la séptima edición de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, la distinción de la Fava de Cacau, que la ha posicionado en el top 50 de las mejores pastelerías de Catalunya en 2024. La Xicra es una pastelería artesana y creativa que nace del deseo de Berta, la propietaria, de juntar algunas de sus pasiones, entre ellas “hacer una pastelería diferente, más saludable, responsable y sobre todo buena”.
Está claro que sus deseos ya son una realidad, y otro galardón que se le ha otorgado recientemente lo confirma.
En el marco de la Mostra Internacional de Pastisseria, La Xicra ha recibido un premio especial por elaborar el producto más singular: el Cardenal, un dulce típico de Terrassa que la pastelería elabora en formato individual, utilizando pa de pessic de almendra y merengue, relleno de nata con Kirsch y una salsa de chocolate con un 70% de cacao.
Entre el surtido de galletas, granolas, chocolates y dulces en general que La Xicra ofrece, los usuarios de Google destacan, aparte del Cardenal, el "espectacular croissant relleno de naranja”, el hojaldre de manzana con crema de almendra, o una galleta de remolacha y coco que “está buenísima”.
"Un lugar encantador con un personal súper amable. Los pasteles están buenísimos y se pueden hacer bajo encargo. Tienen cruasanes muy originales que nos han encantado. Ideal para desayunar algo sano y casero", escribe otro comensal..
Aparte de ofrecer dulces para chuparse los dedos, La Xicra también propone una serie de talleres para aprender a hacer postres que después pueden degustarse in situ. Para apuntarse, no hace falta tener conocimientos de repostería. El taller se realiza los martes (reservas por teléfono o a través de su Instagram) y cuesta 40 euros por persona (mínimo 5 participantes). La Xicra garantiza a los participantes que se llevarán las recetas de los postres, un “montón” de consejos, dos horas de práctica y -la mejor parte- una deliciosa cata final.
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- Esta calle de Barcelona se convierte en peatonal para siempre
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- Llega la 'T-Rosa' de la segunda corona de Barcelona: nuevos descuentos en transporte público para 70.000 personas a partir del 2027
- El peregrinaje de miles de pensionistas a estaciones de FGC para comprar su abono rebajado, sin solución a la vista
- Tráfico complicado en Barcelona este jueves: largas retenciones en la AP-7, B-23 y rondas
- Sant Cugat lidera el endurecimiento del padrón municipal tras detectar un 'fraude' de cientos de altas