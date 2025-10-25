Luz verde a la ampliación del Hospital de Terrassa con un nuevo edificio y mejoras sanitarias

La comisión territorial de Urbanismo del Arco Metropolitano de Barcelona ha aprobado el expediente del plan especial para regular el hospital de Terrassa, promovido por el consorcio sanitario de esta localidad, su ayuntamiento y la fundación Sant Llàtzer, ha informado este sábado la Generalitat.

El ámbito de ordenación urbanística es de 47.958 metros cuadrados (m²) y también se prevé regular la ampliación del complejo sanitario, que fue construido entre 1976 y 1979.

Las actuaciones previstas incluyen la ampliación de las áreas quirúrgicas, ubicar un nuevo aparato de resonancia magnética, construir un nuevo edificio anexo al acceso principal para potenciar los servicios externos y desplazar el tráfico a la rotonda actual de acceso al aparcamiento.

Otros dos puntos que incluye el plan son ordenar la ampliación de manera que se garantice una buena calidad del conjunto y que sea flexible y práctica, y crear plataformas a los dos lados de las escaleras de evacuación del edificio principal para poder colocar las instalaciones de climatización de las plantas.

El plan aprobado también incorpora el proyecto del corredor de movilidad (BRCat - Bus Ràpid de Catalunya- Terrassa - Sabadell) previsto en el Plan Director de Infraestructuras del departamento de Territorio.

Con la construcción de la nueva rotonda propuesta en el proyecto del corredor de bus rápido entre Sabadell y Terrassa, que ya está en obras, los accesos se articularán desde este punto y el nuevo edificio anexo se convertirá en la nueva entrada principal del hospital de Terrassa.