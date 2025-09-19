Dos motoristas pierden la vida en accidentes en Terrassa y Lleida en un mismo día

Este jueves han tenido lugar dos siniestros mortales en las carreteras catalanas, en los que han fallecido dos motoristas en Vilanova de Segrià (Segrià) y en Terrassa (Vallès Occidental), ha informado el Servei Català de Trànsit este viernes.

El primer accidente se produjo a las 19:32 horas en el punto kilométrico 2,3 del camino asfaltado de Rosselló a Benavent, en Vilanova de Segrià. Por causas que aún se investigan, un turismo y una motocicleta colisionaron frontalmente. Como consecuencia del impacto, falleció el motorista, un hombre de 46 años, R.H.S., vecino de Torrefarrera. La conductora del turismo resultó herida menos grave y fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En el lugar intervinieron dos patrullas de los Mossos d’Esquadra y dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), así como el servicio de apoyo psicológico.

Pocas horas después, a las 22.01 horas, se registró el segundo accidente mortal en el punto kilométrico 19,2 de la C-58 en Terrassa. Un turismo y una motocicleta colisionaron y el motorista murió. La víctima era un hombre de 59 años, A.C.F., vecino de Terrassa. Hasta el lugar se desplazaron diversas patrullas de los Mossos d’Esquadra, una dotación de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del SEM.

Con estas dos víctimas, ya son 106 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año 2025, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit.