Finalizadas las obras de accesibilidad en la estación de Terrassa Est

Los trabajos han incluido la instalación de encaminamientos y pavimentos podotáctiles desde los vestíbulos hasta los andenes, la renovación de franjas antideslizantes y la adaptación de zonas de riesgo como escaleras y ascensores

La oficina técnica para coordinar las obras de Rodalies arrancará en octubre

Estación de Rodalies en Terrassa

Estación de Rodalies en Terrassa / Rodalies de Catalunya

Terrassa Est
Finalizadas las obras de accesibilidad en la estación de Terrassa Est. Renfe ha dado por concluida la intervención en esta parada de la línea R4 de Rodalies, tras invertir 176.000 euros en un conjunto de mejoras que buscan facilitar la movilidad de todos los usuarios, especialmente de quienes tienen movilidad reducida.

Los trabajos han incluido la instalación de encaminamientos y pavimentos podotáctiles desde los vestíbulos hasta los andenes, la renovación de franjas antideslizantes y la adaptación de zonas de riesgo como escaleras y ascensores.

La actuación se suma a la que ya se cerró en enero en Terrassa Estació del Nord, con un presupuesto de 337.500 euros. Entre las dos estaciones, la inversión total supera los 513.500 euros.

Pero las obras no terminan aquí. A partir de octubre, Renfe iniciará la renovación de la iluminación en Estació del Nord, con una partida de 90.200 euros. El plan contempla sustituir el alumbrado actual por proyectores LED, más eficientes, duraderos y con una luz de mayor calidad.

Todas estas actuaciones forman parte del 'Pla de Mesures Urgents', coordinado por la Generalitat, Renfe, Adif y Mossos d’Esquadra. Con una inversión global de 77 millones de euros y un horizonte de dos años, el objetivo es reforzar la seguridad en Rodalies, mejorar la información al viajero y poner al día el estado de trenes y estaciones.

