Apuñalado un hombre durante una pelea entre grupos en Terrassa

Un hombre ha tenido que ser hospitalizado tras resultar herido por arma blanca en una pelea ocurrida este lunes por la noche en Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona). Durante el altercado, una mujer también resultó herida leve. Lo ha avanzado 'El Caso' y confirmado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra han informado a este diario que recibieron un aviso las 23:00 horas por una pelea entre dos grupos en la calle de Calaf, en la zona de Terrassa Est. Cuando la patrulla llegó al lugar no encontró a los implicados, pero sí fueron informados de que en un piso de la zona había un hombre herido.

Allí localizaron al hombre apuñalado, que explicó que la agresión se produjo en el marco de una pelea entre dos grupos. El herido fue trasladado al hospital.

Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar al autor del apuñalamiento.