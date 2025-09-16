Víctima hospitalizada
Apuñalado un hombre durante una pelea entre grupos en Terrassa
Cinco heridos en una pelea con arma blanca a la salida de una discoteca en Terrassa
Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
Un hombre ha tenido que ser hospitalizado tras resultar herido por arma blanca en una pelea ocurrida este lunes por la noche en Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona). Durante el altercado, una mujer también resultó herida leve. Lo ha avanzado 'El Caso' y confirmado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.
Fuentes de los Mossos d’Esquadra han informado a este diario que recibieron un aviso las 23:00 horas por una pelea entre dos grupos en la calle de Calaf, en la zona de Terrassa Est. Cuando la patrulla llegó al lugar no encontró a los implicados, pero sí fueron informados de que en un piso de la zona había un hombre herido.
Allí localizaron al hombre apuñalado, que explicó que la agresión se produjo en el marco de una pelea entre dos grupos. El herido fue trasladado al hospital.
Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar al autor del apuñalamiento.
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels
- El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano
- La nueva tienda de Labubu en la calle Pelai de Barcelona desata pasiones: colas y pugna por los modelos más codiciados
- Un conductor confunde una entrada del metro con un aparcamiento en Barcelona
- Estos son los 5 mejores restaurantes de Sant Cugat según Tripadvisor