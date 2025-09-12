Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este

La circulación del R4 se encuentra cortada entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este, según ha informado Renfe. Los pasajeros del tren afectado fueron evacuados. Renfe ha establecido servicio de transporte alternativo entre Sabadell Sud y Terrassa y ha reforzado también en autobuses el servicio entre Terrassa y Manresa. A consecuencia de esta incidencia, los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo habitual y aumentar el tiempo de recorrido al aproximarse a la estación de Terrassa Este.