Rodalies

Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este

Hay transporte alternativo entre Sabadell Sud y Terrassa y autobuses de refuerzo entre Terrassa y Manresa

Cinco grandes obras cortarán este otoño la circulación de trenes en distintas líneas de Rodalies

Un tren de Rodalies de la R4 pasa junto a las obras cerca de la estación de Sant Feliu de Llobregat.

Un tren de Rodalies de la R4 pasa junto a las obras cerca de la estación de Sant Feliu de Llobregat. / Jordi Cotrina

ACN

ACN

Sabadell
La circulación del R4 se encuentra cortada entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este, según ha informado Renfe. Los pasajeros del tren afectado fueron evacuados. Renfe ha establecido servicio de transporte alternativo entre Sabadell Sud y Terrassa y ha reforzado también en autobuses el servicio entre Terrassa y Manresa. A consecuencia de esta incidencia, los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo habitual y aumentar el tiempo de recorrido al aproximarse a la estación de Terrassa Este.

