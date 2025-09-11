Terrassa y Matadepera se conectan con un nuevo carril bici que llegará hasta el Parc Audiovisual

Terrassa (Vallès Occidental) estrena un nuevo itinerario para peatones y ciclistas en la carretera BV-1221, la que conecta con Matadepera. El proyecto, presentado este miércoles por el alcalde Jordi Ballart junto a miembros del equipo de gobierno municipal y representantes de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Matadepera, supondrá la prolongación del actual tramo ya existente hasta la conexión con el Camí del Mas Rubial.

La actuación cubrirá más de medio kilómetro, entre el punto kilométrico 2+560 —a la altura de la rotonda de intersección con la BV-1275— y el PK 3+070. El trazado cruzará también la rotonda de acceso al Parc Audiovisual.

El nuevo vial prevé la construcción de un carril para peatones de dos metros de ancho y un carril bici de 2,5 metros, además de la instalación de alumbrado, cunetas y colectores transversales. El proyecto incluye también medidas correctoras de impacto ambiental, con plantación de árboles y arbustos, así como la sustitución de tuberías de agua de fibrocemento por otras de fundición dúctil y la reposición de un tramo de gas natural afectado por las obras.

El presupuesto de licitación asciende a 805.089,63 euros, cofinanciados por la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Terrassa. La previsión es que los trabajos se inicien a finales de 2026 y tengan una duración aproximada de siete meses.