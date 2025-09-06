Sanidad
La Generalitat investiga el caso de la paciente que se suicidó en el Hospital de Terrassa
El Consorcio defiende que "la paciente ingresó en el Servicio de Urgencias el día 20 de agosto y se aplicaron los procedimientos clínicos definidos según la patología que presentaba".
Terrassa exige a la Generalitat una investigación transparente tras el suicidio de una paciente en urgencias
Los médicos de Urgencias del Hospital de Terrassa alertaron de que la seguridad de los pacientes estaba "en riesgo" un mes antes del suicidio
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El Departamento de Salud está investigando el caso de la paciente con un trastorno psiquiátrico que se quitó la vida en un 'box' de las urgencias del Hospital de Terrassa (Barcelona), en el que llevaba 48 horas esperando para ser ingresada.
En un comunicado, el Consorcio Sanitario de Terrassa (CST), que gestiona el hospital, ha lamentado la muerte de la paciente, que falleció el pasado viernes 22 de agosto, si bien el caso salió a la luz pública el pasado jueves.
El CST ha informado de que el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del mismo hospital está analizando los hechos y que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha iniciado también una investigación sobre el mismo caso.
Esperas demasiado largas
El Consorcio defiende que "la paciente ingresó en el Servicio de Urgencias el día 20 de agosto y se aplicaron los procedimientos clínicos definidos según la patología que presentaba".
Así, durante las 48 horas en las que la paciente estuvo en el Servicio de Urgencias, fue atendida por el equipo del área de Medicina y el equipo de Psiquiatría "de manera coordinada" y con "profesionalidad".
Los sanitarios, según el comunicado, llevaron a cabo "la valoración de la paciente y el seguimiento clínico según las actuaciones establecidas en estos casos".
Sin embargo, el comité de empresa del Hospital de Terrassa denuncia que las esperas en las urgencias para poder ingresar son demasiado largas.
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- Barcelona paraliza la reforma de un gran edificio de Consell de Cent tras detectar obras ilegales
- La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha
- Archivada la querella contra Albiol que le acusaba de vulnerar datos médicos de una persona sin hogar de Badalona